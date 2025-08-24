ACUDE A SU ÚLTIMO CONCIERTO
Gloria Camila acaba con todos los rumores: no existe crisis con Álvaro García ni mala relación entre él y su familia
Después de semanas de rumores, Gloria Camila ha querido apoyar a su chico, Álvaro García, en el último concierto que ha ofrecido. Además, la hija de Ortega Cano ha ido acompañada de varios miembros de su familia, como su sobrina Rocío Carrasco, zanjando así los rumores de mala relación con su familia o una posible crisis entre ellos.
Álvaro García ha acaparado los titulares estos últimos días debido a los rumores de crisis con Gloria Camila. Además, también se ha hablado de una posible mala relación con la familia de la joven... Pero, ¿qué hay de cierto en todas estas especulaciones?
Este sábado, el cantante ofreció un concierto en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente, en Alcalá de los Gazules, y su pareja, la hija de Ortega Cano, acudió demostrando que es su fan número uno y acallando así todos los rumores de distanciamiento con él.
Además, no lo hizo sola, estuvo acompañada por su primo Chema y sus sobrinos, Rocío y David Flores... todo un detalle que refleja la buena relación que Álvaro mantiene con los familiares más cercanos de la hija del torero.
Entregada al repertorio que su chico estaba ofreciendo, Gloria llegó a dibujarle un corazón en el aire cuando este interpretaba la canción Estoy hecho de pedacitos de ti de Antonio Orozco... toda una declaración de intenciones.
