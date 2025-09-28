Antena 3 Logo Antena 3
Nieves Álvarez conquista la boda de Julia Bolaños y José María Ramírez-Cárdenas con su look y junto a Bill Saad

Nieves Álvarez se ha robado el protagonismo en la boda de Julia Bolaños y José María Ramírez-Cárdenas y Cabello de los Cobos con un increíble vestido y reapareciendo junto a su prometido Bill Saad.

Nieves Álvarez en la boda de Julia Bolaños y José María Ramírez-Cárdenas

Gtres

Europa Press
Publicado:

Hay personas que brillan con luz propia y se pongan lo que se pongan siempre consiguen ser el centro de atención. Eso es lo que le ha pasado a la radiante Nieves Álvarez este sábado en la boda de Julia Bolaños y José María Ramírez-Cárdenas y Cabello de los Cobos.

Boda de Julia Bolaños y José María Ramírez-Cárdenas y Cabello de los Cobos
Boda de Julia Bolaños y José María Ramírez-Cárdenas y Cabello de los Cobos | Gtres

La modelo apostaba por un vestido de alta costura de Isabel Sanchis con el que se convirtió en la invitada perfecta. Volantes, cintura ceñida y manga corta, no podía ser más ideal, sobre todo por su color rosa.

Bill Saad y Nieves Álvarez
Bill Saad y Nieves Álvarez | Gtres

Como toque sofisticado, Nieves apostó por unos zapatos Manolo Blahnik en fucsia que contrastaban con el vestido y un mini bolso de Bvlgari con el que completó el lookazo.

El look de Nieves Álvarez en la boda de Julia Bolaños
El look de Nieves Álvarez en la boda de Julia Bolaños | Gtres

No solo el vestido en sí era una joya, la sonrisa y la felicidad que radiaba la modelo hizo que todo fuera un cóctel de sensaciones a su llegada a la Iglesia de Santa María de Carmona.

La presentadora de televisión apareció de la mano de su pareja -y futuro marido- Bill Saad, quien apostó por un traje color azul y corbata a juego. Hace tan solo unas semanas trascendía la noticia de su compromiso matrimonial y desde entonces la modelo no ha dejado de mostrar su felicidad.

Bill Saad y Nieves Álvarez
Bill Saad y Nieves Álvarez | Europa Press

