La boda de Lucía Entrecanales y Laszlo Bene reúne a la alta sociedad española: de Sassa de Osma a Miriam de Ungría

Menos de 24 horas después de la boda entre Jaime Martínez-Bordiú Aznar y Andrea García, la aristocracia y alta sociedad española se ha vuelto a reunir en otro enlace.

Lucía Entrecanales y Laszlo Bene se han dado el Sí, quiero este sábado 27 de septiembre en la Iglesia Hospital de Tavera, en Toledo, rodeados de todos sus seres queridos.

Boda de Lucía Entrecanales y Laszlo Bene | Gtres

Entre ellos, han estado la Duquesa de Medinaceli, Victoria de Hohenlohe-Langenburg; Christian de Hannover -hijo de Ernesto de Hannover-, acompañado por su mujer, Alessandra de Osma; o Miriam de Ungría se han dejado ver entre los invitados a la ceremonia.

Alessandra de Osma | Gtres

Miriam de Ungría | Gtres

La novia, hija de Juan Ignacio Entrecanales, vicepresidente ejecutivo de la compañía Acciona, pertenece a una de las familias más influyentes a nivel nacional. Lucía se graduó en Psicología y más tarde complementó sus estudios con un máster de Comunicación de Moda en Londres.

Para su gran día, Lucía ha lucido un vestido nupcial de corte romántico con falda de volantes en capas de tul y efecto vaporoso. La parte superior la ha cubierto con una capa-velo bordada en flores blancas.

Lucía Entrecanales en su boda | Gtres

Por su parte, Laszlo es hijo de Katharina Bene y Laszlo Bene, estudió Relaciones Internacionales y desde 2005 es manager de Dcycle. Ahora, tras anunciar su compromiso matrimonial el pasado mes de febrero, los novios ya han sellado su amor con una bonita ceremonia y rodeados de sus seres queridos.