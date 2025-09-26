SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO 4 DE OCTUBRE
Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, confirma su asistencia a la boda de Cayetano Martínez de Irujo
Una nueva confirmación para la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, que se celebrará el próximo 4 de octubre en Sevilla: la de Alfonso Díez.
Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, ha vuelto a demostrar la buena relación que mantiene con los hijos de Cayetana Fitz-James Stuart.
Con la familia de Alba en plena actualidad debido a que quedan muy pocos días para que Cayetano Martínez de Irujo contraiga matrimonio con Bárbara Mirjan, la pareja celebrará su enlace el próximo 4 de octubre, en Sevilla.
Una boda a la que parece que acudirá la familia al completo, y es que pocas horas después de que el actual duque de Alba confirmase su asistencia a la boda de su hermano, ahora ha sido Alfonso Díez el que ha confirmado que sí estará ese día entre los invitados: "Hombre, claro".
Unas declaraciones donde Alfonso ha querido dejar constancia del vínculo tan cercano que sigue manteniendo con la familia a pesar del fallecimiento de la duquesa de Alba, en 2014: "No es una amistad, es un cariño especial. Son palabras mayores".
En cuanto a si ha podido hablar con Fernando Martínez de Irujo, que hace unas semanas hacía público que padece cáncer, Alfonso ha confirmado que ha hablado con él: "Por supuesto" y ha asegurado que se encuentra mejor.
