Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, confirma su asistencia a la boda de Cayetano Martínez de Irujo

Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, ha vuelto a demostrar la buena relación que mantiene con los hijos de Cayetana Fitz-James Stuart.

Con la familia de Alba en plena actualidad debido a que quedan muy pocos días para que Cayetano Martínez de Irujo contraiga matrimonio con Bárbara Mirjan, la pareja celebrará su enlace el próximo 4 de octubre, en Sevilla.

Cayetano Martínez de Irujo y su novia, Bárbara Mirjan | Gtres

Una boda a la que parece que acudirá la familia al completo, y es que pocas horas después de que el actual duque de Alba confirmase su asistencia a la boda de su hermano, ahora ha sido Alfonso Díez el que ha confirmado que sí estará ese día entre los invitados: "Hombre, claro".

Alfonso Díez haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

Unas declaraciones donde Alfonso ha querido dejar constancia del vínculo tan cercano que sigue manteniendo con la familia a pesar del fallecimiento de la duquesa de Alba, en 2014: "No es una amistad, es un cariño especial. Son palabras mayores".

En cuanto a si ha podido hablar con Fernando Martínez de Irujo, que hace unas semanas hacía público que padece cáncer, Alfonso ha confirmado que ha hablado con él: "Por supuesto" y ha asegurado que se encuentra mejor.