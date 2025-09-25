María Martín de Pozuelo responde ante la polémica por su look en el desfile de Carolina Herrera: "Me da rabia"

Hace unos días se celebraba en Madrid el desfile de Carolina Herrera con motivo de la Mercedes Benz Fashion Week. Una cita con la moda española a la que no faltaron rostros conocidos como el de Isabel Preysler, que sufrió un pequeño percance a la entrada, y algunas influencers como María Martín de Pozuelo a la que su look elegido le costó su primera crisis de imagen en Instagram.

María acudió al desfile con una camisa blanca XL estilo Oxford que usó como vestido poniéndose unos shorts negros debajo y que complementó con un cinturón ancho negro ceñido a la cintura. Como complementos, la influencer escogió un chocker joya, clutch negro y zapatos de salón en el mismo color.

El look polémico

Este estilismo que aparentemente es normal, hizo que María Martín recibiera bastantes críticas. Al parecer, a sus seguidores no les parecía un look apto para "un evento muy excepcional en un entorno único".

Además, la única prenda que María llevaba de Carolina Herrera era la camisa algo que también hizo que fuese bastante criticada. Una situación que hacía que la influencer tuviera que dar explicaciones y enfrentarse a su primera crisis de redes sociales.

La respuesta de María en los Premios Forbes

"Estoy supercontenta de como fui, creo que con los recursos que tuve lo defendí al cien por cien y la verdad es que como me sentí tan segura en ese momento no le di mayor importancia", decía para los micrófonos de NovaMas en la alfombra roja de la gala Forbes Best Content Creators.

"Me dijeron que estaba invitada al desfile creo que 48 horas antes y a mí me mandaron una camisa de Carolina Herrera y me dijeron: 'Lienzo en blanco, haz lo que quieras'", nos cuenta en el vídeo de arriba donde puedes ver su respuesta al completo. ¡Dale al play!

María Martín fue al evento de Forbes Best Content Creators con un vestido cut out con hombreras firmado por Michael Costello que combinó con joyas plateadas. Además, fue la ganadora del premio Best New Content Creator.