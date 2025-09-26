Marta Pombo sobre sus crisis de redes, la familia y cómo llevan los Pombo que se filtren cosas de su vida privada

Marta Pombo, su hermana María y el resto de familia Pombo: sus maridos, hermanas e incluso padres, se han convertido en unas de las personas más buscadas del panorama celebrity.

En su andadura en redes sociales han vivido de todo. Tanto momentos buenos como otros no tan buenos viéndose, en ocasiones, superadas por crisis de imagen que afectaban a su salud mental. Como, por ejemplo, la última polémica en la que se veía envuelta María Pombo después de decir que no le gustaba leer.

Sin embargo, tras tantas crisis y sus años en redes, Marta Pombo saca una reflexión y asegura que de todo hay algo bueno siempre como una enseñanza.

"De todas las crisis que he vivido, de todas las veces que he cometido cualquier error, siempre saco algo que aprender que me lleva a un lugar mejor. Siempre", aseguraba a los micrófonos de NovaMás en la alfombra roja de la gala de Forbes Best Content Creators.

Además, lanzaba un consejo para aquellas personas que se enfrentan por primera vez a una crisis de reputación: "Que no tenga miedo al error, a fracasar, a tropezarse. Porque, de verdad, los errores son los que más construyen como persona".

Marta Pombo y su marido contestan a la prensa | NovaMás

Por su parte, su marido Luis Zamalloa, que también se encontraba allí, añadía: "El mejor consejo sería que atienda a lo que le dicen su familia y sus amigos que son los que realmente le quieren y no gente que se esconde detrás de un perfil sin foto".

Pero no solo eso, las Pombo y su familia se han vivido lo que es que se filtre una noticia sobre su vida privada como puede ser un embarazo o un compromiso. ¿Cómo gestionan esto?

"Yo creo que se lleva como cualquier persona que no fuese famosa, pero yo creo que con un pelín más de discreción", decía Zama. A lo que Marta añadía: "Lo llevamos así y a veces pues da miedo que se filtre pero también tienes que asumir que es parte de tu vida".

Respecto a su proyecto futuro más allá de las redes sociales, Marta Pombo y Luis Zamalloa lo tienen claro: ¡sus hijas!