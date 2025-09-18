Nieves Álvarez asegura que Nuria González "está bien" tras lo que ha contado Mar Flores de Fernando Fernández Tapias

En plena Semana de la Moda de Madrid, entre desfile y desfile, Nieves Álvarez ha concedido unos minutos a la prensa.

La modelo, de plena actualidad tras anunciar que se casa con Bill Saad, ha hablado con los medios sobre su futuro enlace. Y aunque asegura que no sabe ni fecha ni dónde se celebrará, sí tiene claro que será el año que viene, en 2026: "Te prometo que todavía no nos hemos sentado los dos y nos hemos puesto un poco organizar".

Nieves Álvarez y Bill Saad | Gtres

Lo que también ha decidido ya es quién diseñará su vestido de novia, aunque prefiere mantenerlo en secreto y todavía no sabe por qué estilo se decantará.

Una boda que celebrarán el próximo año, aunque de momento tampoco saben si lo harán con pocos o muchos invitados: "No sé si íntima o mucha gente, lo que quiero sí es que ya estás en un momento y en una etapa de tu vida, porque siempre lo he hecho, que es una celebración personal, y que quiero que aquellas personas que estén en mi entorno y que compartan ese momento conmigo, sean gente que ha vivido nuestra relación y, sobre todo, que sean personas queridas y amigos".

Nieves Álvarez, en la MBFWM | Europa Press

Sobre lo que ha preferido mantenerse muy discreta ha sido respecto a toda la polémica que ha surgido en torno a las memorias de Mar Flores y lo que ha contado sobre la relación que mantuvo con Fernando Fernández Tapias, el que fuera el marido de su gran amiga, Nuria González, que falleció el 25 de octubre de 2023. Nieves asegura que Nuria "es una gran amiga y la quiero mucho y está pues bueno... está muy bien".