Jaime Martínez-Bordiú Aznar y Andrea García se casan en Madrid: los detalles de su boda aristócrata

La familia Martínez-Bordiú ha vivido un día muy especial este viernes, 26 de septiembre. Jaime Martínez-Bordiú Aznar, sobrino nieto de Carmen Franco e hijo pequeño de José María Martínez-Bordiú y Cubas y Rocío Aznar Sáinz, se ha casado con Andrea García Charcos en Madrid.

Boda de Jaime Martínez-Bordiú Aznar y Andrea García | Gtres

En el enlace han estado presentes rostros conocidos de la aristocracia y también del sector empresarial, pues la novia es consultora e influencer.

Algunos de los invitados más destacados han sido el primo del novio, , su tío, Jaime Martínez Bordiú, o el artista musical José Miguel Fernández Sastrón.

Bosco Blach Martínez-Bordiú | Gtres

Eso sí, ni rastro de Carmen Martínez-Bordiú, que lleva retirada de la vida pública desde que hace unos años se trasladara a Portugal y sobre cuya ausencia se ha pronunciado Jaime asegurando que no tiene "ni idea" de por qué no ha acudido.

Jaime Martínez Bordiú | Gtres

En cuanto a la novia, ha lucido un vestido de la diseñadora Claudia Llagostera, de estilo boho y súper elegante en el que destaca una parte superior de encaje con cuello cerrado.

Andrea García en su boda con Jaime Martínez-Bordiú Aznar | Gtres

La ceremonia ha tenido lugar en la Iglesia de la Florida a las 17 horas y tras la boda, los invitados y los novios se han trasladado a la finca El Gasco, conocida por ser el escenario de algunas escenas de rodaje de series como La Casa de Papel.