Antena 3 Logo Antena 3
Novamas

Gente

¿Qué estás buscando?

SÍ, QUIERO

Jaime Martínez-Bordiú Aznar y Andrea García se casan en Madrid: los detalles de su boda aristócrata

Jaime Martínez-Bordiú Aznar, hijo de José María Martínez-Bordiú y Cubas, se ha dado el 'Sí, quiero' con Andrea García. La boda, celebrada en Madrid, ha reunido a representantes de la aristocracia y del mundo empresarial.

Boda de Jaime Martínez-Bordiú Aznar y Andrea García

Vídeo: Europa Press | Foto: Gtres

Publicidad

NovaMás
Publicado:

La familia Martínez-Bordiú ha vivido un día muy especial este viernes, 26 de septiembre. Jaime Martínez-Bordiú Aznar, sobrino nieto de Carmen Franco e hijo pequeño de José María Martínez-Bordiú y Cubas y Rocío Aznar Sáinz, se ha casado con Andrea García Charcos en Madrid.

Boda de Jaime Martínez-Bordiú Aznar y Andrea García
Boda de Jaime Martínez-Bordiú Aznar y Andrea García | Gtres

En el enlace han estado presentes rostros conocidos de la aristocracia y también del sector empresarial, pues la novia es consultora e influencer.

Algunos de los invitados más destacados han sido el primo del novio, , su tío, Jaime Martínez Bordiú, o el artista musical José Miguel Fernández Sastrón.

Bosco Blach Martínez-Bordiú
Bosco Blach Martínez-Bordiú | Gtres

Eso sí, ni rastro de Carmen Martínez-Bordiú, que lleva retirada de la vida pública desde que hace unos años se trasladara a Portugal y sobre cuya ausencia se ha pronunciado Jaime asegurando que no tiene "ni idea" de por qué no ha acudido.

Jaime Martínez Bordiú
Jaime Martínez Bordiú | Gtres

En cuanto a la novia, ha lucido un vestido de la diseñadora Claudia Llagostera, de estilo boho y súper elegante en el que destaca una parte superior de encaje con cuello cerrado.

Andrea García en su boda con Jaime Martínez-Bordiú Aznar
Andrea García en su boda con Jaime Martínez-Bordiú Aznar | Gtres

La ceremonia ha tenido lugar en la Iglesia de la Florida a las 17 horas y tras la boda, los invitados y los novios se han trasladado a la finca El Gasco, conocida por ser el escenario de algunas escenas de rodaje de series como La Casa de Papel.

Fran Rivera confirma el acercamiento con su hermano, Kiko Rivera, tras años sin hablarse: "Me lo he encontrado"

Fran Rivera en el aeropuerto
Novamas» Gente

Publicidad

Publicidad