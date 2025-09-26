José Fernando recuerda a Michu, la madre de su hija, que falleció a los 33 años: "Te echamos mucho de menos"

María Rodríguez Gamaza, más conocida como Michu, fallecía tristemente a principios del pasado mes de julio, a los 33 años. Michu padecía una enfermedad congénita de corazón desde su nacimiento, la cual condicionó su vida. En 2018 se sometió a una operación y vivía con marcapasos.

Michu, José Fernando y José Ortega Cano | Gtres

Una triste pérdida que dejó completamente destrozada a su familia y a la de Ortega Cano. Michu fue expareja de José Fernando Ortega, el hijo del torero, y madre de su hija, Rocío, de 7 años. Tras su fallecimiento, la familia ha estado envuelta en la polémica por quién se quedaría al cuidado de la menor, que finalmente ha sido Ortega Cano, tal y como dejó escrito Michu en su testamento.

Un dolor que sigue muy presente en José Fernando, el hijo del torero y la fallecida Rocío Jurado ha hecho uso de sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a la madre de su hija, con quien mantuvo una relación de idas y venidas.

"Te echamos mucho de menos y seguimos contigo cada día", ha escrito en su cuenta de Instagram junto a una bonita imagen de madre e hija.

José Fernando recuerda a Michu | Instagram

Una muestra que refleja el cariño que había entre ellos a pesar de que desde hace tiempo ya no estaban juntos.