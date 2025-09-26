UNA MUERTE QUE HA DEJADO MUCHO DOLOR
José Fernando recuerda a Michu, la madre de su hija, que falleció a los 33 años: "Te echamos mucho de menos"
José Fernando ha querido dejar constancia en redes sociales de los difíciles momentos que está viviendo tras el fallecimiento de Michu. El hijo de Ortega Cano ha querido recordar a la madre de su hija, a la que ha dedicado un emotivo mensaje.
Publicidad
María Rodríguez Gamaza, más conocida como Michu, fallecía tristemente a principios del pasado mes de julio, a los 33 años. Michu padecía una enfermedad congénita de corazón desde su nacimiento, la cual condicionó su vida. En 2018 se sometió a una operación y vivía con marcapasos.
Una triste pérdida que dejó completamente destrozada a su familia y a la de Ortega Cano. Michu fue expareja de José Fernando Ortega, el hijo del torero, y madre de su hija, Rocío, de 7 años. Tras su fallecimiento, la familia ha estado envuelta en la polémica por quién se quedaría al cuidado de la menor, que finalmente ha sido Ortega Cano, tal y como dejó escrito Michu en su testamento.
Un dolor que sigue muy presente en José Fernando, el hijo del torero y la fallecida Rocío Jurado ha hecho uso de sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a la madre de su hija, con quien mantuvo una relación de idas y venidas.
"Te echamos mucho de menos y seguimos contigo cada día", ha escrito en su cuenta de Instagram junto a una bonita imagen de madre e hija.
Más Celebrities
- Salma de Jordania cumple 25 años: así es la hija piloto y arqueóloga de Rania y Abdalá II
- Bertín Osborne, sobre su historia de amor con Mar Flores de hace 35 años: reconoce que no recuerda cómo rompieron
- Marta Pombo sobre sus crisis de redes, la familia y cómo llevan los Pombo que se filtren cosas de su vida privada
Una muestra que refleja el cariño que había entre ellos a pesar de que desde hace tiempo ya no estaban juntos.
Publicidad