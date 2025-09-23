La peluquera de Nieves Álvarez nos enseña cómo hacer un recogido Lindbergh

Nieves Álvarez, la emblemática modelo española que hoy en día sigue protagonizando pasarelas y revistas de moda, nos ha compartido, a través de su Instagram, un vídeo mostrando uno de sus peinados estrella para esta temporada de otoño: el recogido Lindbergh.

Nos lo muestra junto a Pilar Lucas, su peluquera personal y de confianza que ya hemos podido ver en otros vídeos de peinados compartidos por la modelo.

El recogido, según explica Pilar, se veía mucho en los años 80, y, ahora, vuelve con mucha fuerza para ser el peinado en tendencia para esta nueva temporada de otoño e invierno.

Guárdate este artículo donde te contamos todos los pasos que debes seguir, porque seguro que te lo harás, ya que "este recogido hace un efecto muy lifting y muy joven", afirma la profesional del pelo.

Qué necesitas

Para realizar el Lindbergh necesitarás muy pocas cosas, puesto que se trata de un peinado un poco desenfadado para el cual no necesitas casi ningún producto. Solo te harán falta estas dos cosas:

Laca o texturizante de pelo.

Una goma de gancho, que las venden en cualquier tienda de peluquería.

Nieves Álvarez | Gtres

Paso a paso

Para llevar a cabo este recogido Lindbergh, tienes que seguir estos pasos tan sencillos:

1. Separa de la melena unos poquitos mechones de la parte frontal, lo que sería el flequillo.

2. Aplica la laca o el texturizante de pelo en esos mechones que han sido apartados del resto de la cabellera.

3. Procede a hacer una coleta sin el flequillo y con los dedos, nada de peine, "para que no quede demasiado peinado", explica Pilar. "El truco es que quede un poco mal hecho", añade la peluquera profesional.

4. Asegúrate que en los lados de la cabeza la melena tiende hacia arriba, puesto que "esto también hace efecto lifting", explica Lucas.

5. Una vez ya tienes todos los pelos menos los del flequillo recogidos, usa la goma de gancho para hacer la coleta. "Un poco de daño está bien porque hace más lifting", afirma Pilar.

6. Con la coleta ya hecha, texturiza con la laca un poco más los mechones que has dejado sueltos.

7. Ahora, esconde esos mechones del flequillo en la coleta.

8. Llega el momento de enroscar el pelo: "Cojo la coleta, la texturizado otro poquito, esta vez no la separo en dos mechones, sino que con el mismo mechón cojo la punta, ensancho un poco el conjunto de la melena, enrollo y lo fijo con una horquilla, para que sea invisible", explica la profesional.

9. Finaliza el proceso del peinado con laca, para acabar de fijar bien el recogido Lindbergh.

¡Así es! Ahora ya conoces uno de los peinados que más se hace Nieves Álvarez: fácil, rápido, desenfadado y elegante a la vez. "Estos peinados me sacan de muchos apuros, formales e informales", concluye la modelo. No dudes en probarlo en casa y lucirlo en un evento especial.