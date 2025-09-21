María José Suárez habla de su encuentro con Sheila Casas "a las 3 o 4 de la mañana" y si la considera su amiga

María José Suárez se ha dejado ver en la 82º edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y allí ha sido preguntada por la prensa sobre su reciente encuentro con Sheila Casas en una discoteca.

La modelo explicó que simplemente se trataba de "dos personas que se encuentran en un sitio" y confirmó a Europa Press que se conocían de antes. Sin embargo, ante la pregunta de los reposteros sobre de qué hablaron, María José respondió: "¿Pero tú te crees que yo te voy a contar de qué hablé yo? A las 3 o 4 de la mañana con risas y tal. Hablamos, nos reímos, pasamos un buen rato y ya está, con amigas comunes. Había más gente".

María José Suárez en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid | Europa Press

Eso sí, aseguraba que considera a la hermana de Mario Casas su amiga, aunque se reía ante la pregunta de si hablaron de Álvaro Muñoz Escassi, expareja de ambas y que recientemente rompía con Sheila.

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas | Gtres

Lo que sí es cierto es que la modelo guarda buena relación con varias ex del jinete, tal y como ella ha señalado: "Con Raquel [Bernal], su exmujer, también estuve en Miami hace poco comiendo, pero porque Raquel también es amiga mía de antes, sí. A Raquel la conocí en República Dominicana, cuando yo vivía allí y en la vida hay que llevarse bien con todo el mundo al final porque la vida no sabes nunca".

Por último, la modelo lanzaba una reflexión con la que dejaba entrever que no quiere tener polémicas con nadie, ni siquiera estar enemistada con mujeres que han compartido su vida con el jinete: "Hay que olvidar lo malo y mirar para adelante, quedarse con lo bueno y el rencor fuera porque no te hace bien".