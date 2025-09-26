Salma de Jordania cumple 25 años: así es la hija piloto y arqueóloga de Rania y Abdalá II

El 26 de septiembre de 2000 nacía en Amán Salma, la segunda hija de la reina Rania y el rey Abdalá II de Jordania. Su nombre, que en árabe significa paz, define en buena parte la discreta trayectoria de esta joven princesa que hoy celebra los 25 años.

No es heredera al trono —ese lugar lo ocupa su hermano mayor, el príncipe Hussein—, pero Salma siempre ha despertado interés en la prensa internacional por su elegancia, su formación académica y su papel pionero en las Fuerzas Armadas de su país.

Formación internacional y disciplina militar

Tras completar sus estudios en la Academia Internacional de Ammán (IAA), Salma se trasladó a Estados Unidos para continuar su formación en la Universidad del Sur de California.

Ese mismo año 2018 sorprendió al graduarse en la prestigiosa Real Academia Militar de Sandhurst (Reino Unido), donde también se formaron su padre y su hermano, además de figuras históricas como Winston Churchill o los príncipes William y Harry. Allí completó el Short Commissioning Course y se convirtió en la primera mujer piloto de las Fuerzas Armadas de Jordania, un hito en la historia de su país.

Salma de Jordania como militar | Gtres

En noviembre de 2018 fue comisionada como segundo teniente y, años más tarde, en 2023, participó en una misión solidaria llevando suministros médicos urgentes al norte de Gaza. Este gesto expuso su firme compromiso con el servicio público.

Arqueología y compromisos como princesa

Más allá de la disciplina militar, Salma también ha querido obtener un grado universitario. En mayo de 2023 se graduó en Arqueología en California, sumando a su currículo un perfil académico que combina la modernidad con el respeto por las raíces.

Graduación de Salma en la USC | Gtres

En lo personal, mantiene un perfil bajo y una vida discreta. Sus apariciones públicas suelen estar vinculadas a compromisos oficiales o a actos benéficos, donde siempre destaca por su estilo sobrio y elegante.

La niña de los ojos de Rania

En redes sociales, la reina Rania ha compartido en más de una ocasión momentos entrañables con su hija pequeña, dejando ver la complicidad que las une. Aunque ya es abuela por parte de su primogénito y su hija mayor, Iman, Rania no esconde que, para ella, Salma siempre será su niña.