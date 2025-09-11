Nieves Álvarez sobre los detalles de su boda con Bill Saad: "No tengo todavía nada pensado"

El miércoles la revista ¡HOLA! publicaba la exclusiva del compromiso de Nieves Álvarez y Bill Saad. La pareja, que lleva cuatro años saliendo, daba el paso y decidía pasar por el altar este 2026 aunque realmente no estuviese en sus planes. Y es que, el empresario le pidió matrimonio el pasado 18 de julio de manera totalmente inesperada durante una boda donde acudieron juntos.

Sus planes de boda

Tras esta exclusiva, Nieves Álvarez reaparecía y hablaba con la prensa sobre cómo se tomó esta petición y cómo se encuentra ahora. "Muy bien, muy contenta y feliz", aseguraba.

La modelo cuenta que esta pedida fue "improvisada y muy bonita". Tan improvisada que incluso el anillo no es el definitivo, aunque eso para Nieves es lo de menos ahora mismo: "El otro llegará y si no llega tampoco pasa nada", dice respecto a la joya de compromiso.

Nieves Álvarez habla con la prensa | Gtres

Además, la prensa también le preguntaba sobre cómo se había tomado la familia esta buena noticia y parece que todo el mundo está muy contento con la celebración de esta boda. "Muy felices y muy contentos, todos, todos muy contentos... y sobre todo la felicidad de mis amigos, que están emocionados. Así que, gracias de verdad y feliz de compartirlo con vosotros".

La historia de Nieves Álvarez y Bill Saad

Nieves Álvarez y Bill Saad se conocieron en 2021 pero no fue hasta un año después que se hizo pública su relación cuando los vieron juntos en la Semana de Moda de París. Siempre han mantenido una relación muy discreta siendo muy celosos de su intimidad.

Nieves Álvarez y Bill Saad, en el tenis | Gtres

Ahora, después de cuatro años de relación la pareja se ha comprometido de manera inesperada convirtiendo su boda en una de las esperadas de 2026.