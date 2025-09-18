UNA DEUDA QUE YA ESTÁ SUPERADA
Guillermo Furiase, sobre las dificultades económicas de su madre, Lolita Flores: "Eso le pasa a todo el mundo"
Guillermo Furiase, hijo de Lolita Flores, ha asistido al desfile de la firma de moda española Pedro del Hierro, un evento celebrado durante la Mercedes-Benz Fashion Week. Y ha sido en el photocall del evento donde hablaba por primera vez de los problemas económicos que ha enfrentado su madre.
Hace unos días, Lolita Flores recordaba los malos momentos que ha vivido con respecto a su situación económica. La cantante, tal y como expresó, se enfrentó a deudas fiscales con Hacienda del año 2011 al 2018, y como consecuencia, tuvo que vender un piso y pedir ayuda financiera a sus amigos.
Ahora, vive de alquiler y admite que no tiene nada ahorrado. Momentos críticos que a su hijo Guillermo Furiase también le tocaron de cerca: "Los he vivido".
Este miércoles 17 de septiembre, Guillermo acudía al desfile de Pedro del Hierro, vestido con uno de sus diseños, con motivo de la Mercedes-Benz Fashion Week. Un espacio para hablar de moda donde reconocía que: "Cuando hay un evento intento pedir consejo a las mujeres de mi casa".
Pero además de por su interés por la moda, la prensa le preguntaba por las últimas declaraciones que había hecho su madre respecto a sus probleas económicos. "Eso le pasa a todo el mundo, hay momentos buenos de dinero y momentos malos. Además, el trabajo al que nos dedicamos es un sí y un no de vez en cuando, o sea que bueno, cosas que pasan", la defendía.
El músico, compositor y cantautor también hablaba de cómo es para él llevar el apellido Flores a la hora de trabajar: "No me perjudica ni me beneficia, es un apellido que llevo con muchísimo orgullo, es mi familia al fin y al cabo. Lo veis más vosotros y la gente externa que yo mismo". Dejando claro que para él es una suerte pertenecer a esta saga de artistas.
En lo personal, asegura que se encuentra en un buen momento vital: "Estoy en un momento muy bueno, ya pasando los 30, y es como un punto así de madurez importante, que cuando tenías 20 años no sabías que iba a pasar y ahora está pasando. Ahora ya hay canas, ahora ya tomo vitaminas, estoy en un punto muy bueno de mi vida".
Y respecto a su hermana Elena Furiase asegura que: "Bien, estamos todos bien, gracias a Dios". Y por su parte, está dedicándose a su faceta más tierna como tío: "Cuando crezcan se lo preguntas pero soy el tío loco". "No, por ahora no, me quedan muchas que hacer todavía", responde a lo de ser papá en un futuro cercano.
