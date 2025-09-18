Guillermo Furiase, sobre las dificultades económicas de su madre, Lolita Flores: "Eso le pasa a todo el mundo"

Hace unos días, Lolita Flores recordaba los malos momentos que ha vivido con respecto a su situación económica. La cantante, tal y como expresó, se enfrentó a deudas fiscales con Hacienda del año 2011 al 2018, y como consecuencia, tuvo que vender un piso y pedir ayuda financiera a sus amigos.

Ahora, vive de alquiler y admite que no tiene nada ahorrado. Momentos críticos que a su hijo Guillermo Furiase también le tocaron de cerca: "Los he vivido".

Lolita Flores | GTRES

Este miércoles 17 de septiembre, Guillermo acudía al desfile de Pedro del Hierro, vestido con uno de sus diseños, con motivo de la Mercedes-Benz Fashion Week. Un espacio para hablar de moda donde reconocía que: "Cuando hay un evento intento pedir consejo a las mujeres de mi casa".

Pero además de por su interés por la moda, la prensa le preguntaba por las últimas declaraciones que había hecho su madre respecto a sus probleas económicos. "Eso le pasa a todo el mundo, hay momentos buenos de dinero y momentos malos. Además, el trabajo al que nos dedicamos es un sí y un no de vez en cuando, o sea que bueno, cosas que pasan", la defendía.

Guilermo Furiase responde a la prensa | Europa Press

El músico, compositor y cantautor también hablaba de cómo es para él llevar el apellido Flores a la hora de trabajar: "No me perjudica ni me beneficia, es un apellido que llevo con muchísimo orgullo, es mi familia al fin y al cabo. Lo veis más vosotros y la gente externa que yo mismo". Dejando claro que para él es una suerte pertenecer a esta saga de artistas.

Guillermo Furiase en la Mercedes-Benz Fashion Week | Gtres

En lo personal, asegura que se encuentra en un buen momento vital: "Estoy en un momento muy bueno, ya pasando los 30, y es como un punto así de madurez importante, que cuando tenías 20 años no sabías que iba a pasar y ahora está pasando. Ahora ya hay canas, ahora ya tomo vitaminas, estoy en un punto muy bueno de mi vida".

Y respecto a su hermana Elena Furiase asegura que: "Bien, estamos todos bien, gracias a Dios". Y por su parte, está dedicándose a su faceta más tierna como tío: "Cuando crezcan se lo preguntas pero soy el tío loco". "No, por ahora no, me quedan muchas que hacer todavía", responde a lo de ser papá en un futuro cercano.