Beatriz Trapote se muestra mucho más animada respecto a la enfermedad de su padre: "Estamos en proceso"

A través de sus redes sociales, el pasado 25 de agosto, Beatriz Trapote confesaba, completamente destrozada, que su padre estaba enfermo. El padre de la periodista, casada desde 2013 con Víctor Janeiro, padece cáncer de pulmón.

Este jueves, Trapote ha reaparecido públicamente ante los medios, junto a su marido, en el evento que ha organizado José Luis López El Turronero, con motivo inauguración de la reapertura de un centro comercial en la localidad sevillana de Dos Hermanas.

Beatriz Trapote y Víctor Janeiro, en un evento en Sevilla | Europa Press

Allí, la periodista se ha mostrado, como siempre, muy atenta y cercana con los medios y ha dado la última hora sobre la salud de su padre. Trapote ha contado que están más animados y que pronto su padre se someterá a una importante operación: "Estamos en proceso, afortunadamente, si Dios quiere le operarán a principios de octubre y muy contentos porque hemos dado con el mejor cirujano del mundo, Diego González Rivas" contaba emocionada a las cámaras de Europa Press, revelando que fue gracias a su "comunidad, mis trapotistas", cómo conoció al médico y pudo contactar con él para que pueda operar a su padre después de que le dijesen, en un primer momento, que no podían operarle a causa del tamaño del tumor. "Por fin, ojalá podamos decir adiós a esa palabra tan fea" ha expresado esperanzada.