Leonor sigue los pasos de Letizia con un traje de Hugo Boss de raya diplomática en su visita a Navarra

La princesa Leonor ha vuelto a demostrar su inspiración en la reina Letizia este viernes en Navarra, donde ha realizado su primer viaje oficial a la comunidad foral. La heredera al trono ha escogido el look preferido de su madre —el traje de chaqueta— pero llevado a su terreno: juvenil, fresco y favorecedor.

Princesa Leonor en Navarra | Gtres

Un look sobrio, moderno y perfecto para entretiempo

Leonor ha lucido un conjunto de Hugo Boss, protagonizado por una americana en azul marino con raya diplomática y botonadura cruzada valorada originalmente en 399 euros —y ahora rebajada a 279—. Un traje que, lejos de ser rígido, destaca por su corte más ancho y relajado, lo que lo convierte en un comodín ideal para actos institucionales en estas fechas de entretiempo.

Debajo, ha optado por una blusa del mismo tono, cerrada a la altura del escote para estilizar el cuello y aportar un aire más fresco y funcional, perfecto para mañanas frescas y mediodías calurosos.

Princesa Leonor | Gtres

Para completar su look, Leonor ha apostado por joyas doradas, entre ellas el anillo Gravity de PDPAOLA, una firma que arrasa entre las mujeres de la familia real española. Con el pelo suelto y ondas naturales, la heredera se mostró cómoda y natural, reflejando esa mezcla de sobriedad y juventud que tanto gusta.

A su lado, la reina Letizia también ha apostado por un traje de chaqueta, en su caso más entallado y en color vino. Lo acompañó de su inseparable bolso Doma Insignia Satchel de Carolina Herrera, uno de sus complementos fetiche más reconocibles.

Princesa Leonor y reina Letizia | Gtres

Una visita histórica como princesa de Viana

Más allá de la moda, la visita tuvo un valor histórico. Leonor fue recibida con entusiasmo en Viana, donde los vecinos no dudaron en aclamarla al grito de "¡guapa!". La emoción estaba más que justificada: hacía seis siglos que la localidad no recibía la visita de una princesa de Viana.

Este viaje refuerza el vínculo de la heredera con la región a través de este título, creado hace más de 600 años, y la llevará también a otras localidades como Pamplona, Leyre, Olite y Tudela.