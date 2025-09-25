La rutina capilar de Cristina Pedroche para hacer frente al efluvio telógeno que sufre en el posparto

Cristina Pedroche dio a luz a su hijo Isai el pasado mes de julio, y tal y como le pasó con su anterior embarazo, está sufriendo efluvio telógeno. Algo que está afrontando con más positividad esta vez, compartiendo tips para las mamás que también lo sufran por medio de sus stories de Instagram: "Sobre la caída del pelo. En el caso del posparto es algo normal, se llama efluvio telógeno, y con el tiempo vuelve a salir. Hay que tener paciencia (aunque a veces cuesta)".

Cristina Pedroche, embarazada | Gtres

La presentadora compartía una imagen del cepillo que está utilizando y recalcaba la importancia de peinarse antes de ducharse: "Os dije que os compartiría lo que iba a probar. De momento me he comprado estas dos cosas. El cepillo para peinarme (muy importante peinarse antes de la ducha también)".

Historia de Instagram de Cristina Pedroche sobre su efluvio telógeno | Instagram @cristipedroche

Y otra de un masajeador para estimular la circulación del cuero cabelludo: "Este otro lo uso para darme un masaje con el champú, además de activar el cuero cabelludo ayuda a quitar mejor la suciedad".

Por último, añadía que sigue fortaleciendo su cabello con un tónico capilar natural compuesto por extractos de romero y quina, que entre sus funciones tiene la de prevenir la caída: "También sigo usando la ronquina después de la ducha (esto llevo años usándolo) y me estoy planteando empezar a tomar colágeno. Os iré informando".