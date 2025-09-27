Antena 3 Logo Antena 3
Poty Castillo asegura que David Bustamante "no puede estar más cachas y más guapo" tras las críticas por su físico

Poty Castillo y David Bustamante vuelven a ser amigos y el coreógrafo a salido en defensa del cantante ante los que critican su aspecto físico.

Hubo un tiempo en el que Poty Castillo y David Bustamante se distanciaron tras forjar una fuerte amistad. A raíz del divorcio del cantante con Paula Echevarría, la relación entre ambos se erosionó e incluso se dejaron de seguir en las redes sociales.

Pero todo cambió cuando el año pasado se reencontraron tras seis años sin verse y Poty dio su versión sobre lo que pasó entre ellos.

David Bustamante, Poty y Paula Echevarría en 2010
David Bustamante, Poty y Paula Echevarría en 2010 | Gtres

Después de este desencuentro y su reconciliación, Poty no ha dudado en defender al cantante. Y es que, Bustamante ha recibido críticas por su aspecto físico en los últimos meses.

David Bustamante en un concierto
David Bustamante en un concierto | Europa Press

El bailarín ha sido preguntado por esta situación por Europa Press y ha confesado que el artista "no puede estar más cachas y más guapo, y cada día canta mejor".

Además de recalcar que "es un tipazo", también aprovechaba para reconocer que "es un crack, canta como nadie, está haciendo deporte como un loco" y mostraba su cansancio por ese tipo de críticas: "Cada dos por tres el tema que si engordas que si adelgazas... Pero, ¿no tenemos otra cosa que pensar? No puede estar más cachas y más guapo".

Poty Castillo
Poty Castillo | Europa Press

