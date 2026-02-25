AMOR EN CANARIAS
La mirada de amor de Mario Casas a Melyssa Pinto en una foto juntos durante una escapada romántica
Mario Casas y Melyssa Pinto han viajado hasta Las Palmas de Gran Canaria para disfrutar de unos días de desconexión en los que la complicidad y las miradas de amor han dejado claro que atraviesan uno de los momentos más especiales de su relación.
Publicidad
Dicen que los viajes revelan el verdadero estado de una relación, y el último destino que han elegido Mario Casas y Melyssa Pinto no ha hecho más que confirmar que lo suyo es de verdad. La pareja ha puesto rumbo a Canarias para regalarse unos días de descanso y centrados únicamente en disfrutar el uno del otro como pareja.
La naturalidad con la que comparten planes demuestra que han encontrado su propio equilibrio, pese a sus apretadas agendas profesionales.
Los primeros rumores sobre su romance surgieron en marzo del año pasado, tras coincidir en varios encuentros privados y planes juntos que no tardaron en despertar sospechas. Sin declaraciones oficiales y sin grandes exposiciones públicas, ambos optaron por la discreción.
Con el paso de los meses, la complicidad fue haciéndose evidente. Viajes, escapadas y encuentros discretos, terminaron de dibujar una historia que avanzaba a pasos agigantados. Y lejos de los medios, hacen más que evidente, que lo suyo es amor de verdad.
Desde que comenzaran su historia, ambos han optado por mantener un perfil discreto, dejando que la relación creciera sin grandes declaraciones a la prensa. Sin embargo, esta escapada ha dejado ver que la relación atraviesa su mejor momento. No hacen falta palabras cuando las miradas y los gestos hablan por sí solos. Y la prueba: la segunda imagen de esta galería.
Más Celebrities
- Hiba Abouk guarda silencio al ser preguntada por el comunicado de su exmarido, Achraf Hakimi
- Sorpresa en las gradas: Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, en el último partido de Pablo Urdangarin
- Blanca Romero reaparece junto a Quique Sánchez Flores desmintiendo una crisis después de borrar todas sus fotos
Canarias se convierte así en el escenario perfecto de una historia que sigue sumando capítulos...
Publicidad