Dicen que los viajes revelan el verdadero estado de una relación, y el último destino que han elegido Mario Casas y Melyssa Pinto no ha hecho más que confirmar que lo suyo es de verdad. La pareja ha puesto rumbo a Canarias para regalarse unos días de descanso y centrados únicamente en disfrutar el uno del otro como pareja.

La naturalidad con la que comparten planes demuestra que han encontrado su propio equilibrio, pese a sus apretadas agendas profesionales.

El beso entre Mario Casas y Melyssa Pinto | Europa Press

Los primeros rumores sobre su romance surgieron en marzo del año pasado, tras coincidir en varios encuentros privados y planes juntos que no tardaron en despertar sospechas. Sin declaraciones oficiales y sin grandes exposiciones públicas, ambos optaron por la discreción.

Con el paso de los meses, la complicidad fue haciéndose evidente. Viajes, escapadas y encuentros discretos, terminaron de dibujar una historia que avanzaba a pasos agigantados. Y lejos de los medios, hacen más que evidente, que lo suyo es amor de verdad.

Melyssa Pinto y Mario Casas | Europa Press

Desde que comenzaran su historia, ambos han optado por mantener un perfil discreto, dejando que la relación creciera sin grandes declaraciones a la prensa. Sin embargo, esta escapada ha dejado ver que la relación atraviesa su mejor momento. No hacen falta palabras cuando las miradas y los gestos hablan por sí solos. Y la prueba: la segunda imagen de esta galería.

Canarias se convierte así en el escenario perfecto de una historia que sigue sumando capítulos...