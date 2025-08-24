Descubiertos por sus fotos: el complemento que comparten Mario Casas y Melyssa Pinto de su viaje a El Salvador

Mario Casas sigue disfrutando de unos días maravillosos en El Salvador, unas vacaciones que están dando para mucho...

Después de que surgieran muchas incógnitas sobre si Melyssa Pinto, novia de Mario, y la cantante Ana Mena, pareja de Óscar, habían coincidido allí con toda la familia, Sheila Casas aclaró las teorías a la prensa a su llegada a Madrid. Confirmó que los famosos hermanos pasaron unos días solos con sus respectivas parejas antes de que llegase toda la familia. Además, las publicaciones que los protagonistas siguen compartiendo en redes sociales están desvelando más detalles sobre este viaje de ensueño del que han disfrutado todos.

Aunque Mario y Melyssa todavía no han publicado ninguna foto juntos, durante estos días, hemos sido testigos de cómo el actor sí ayuda a su novia a crear contenido, como podemos apreciar en este reels donde se ve la mano de Mario Casas.

Y ahora otro detalle ha llamado nuestra atención... Y es que Mario y Melyssa comparten el mismo sombrero, que seguro se han comprado allí. Ya que este sombrero artesano está bordado con diseños representativos de los pueblos vivos de El Salvador. Este sombrero es un homenaje a la rica cultura y tradiciones de este hermoso país.

