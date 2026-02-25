La causa judicial contra Achraf Hakimi ha entrado en una nueva fase después de que la Fiscalía de Nanterre confirmara que el jugador será juzgado en Francia por un presunto delito de violacióndenunciado en 2023. El defensa del Paris Saint-Germain ha insistido desde el inicio que los hechos que se le atribuyen son falsos y que confía en la justicia.

Tras conocerse que habrá juicio, Hakimi ha difundido un comunicado en el que denuncia sentirse víctima del sistema y reitera su inocencia. "Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras", ha señalado el jugador en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Comunicado de Achraf Hakimi | Instagram

Un tema muy delicado por el que han vuelto a preguntar a su exmujer, la actriz Hiba Abouk, cuando las cámaras de Gtres han conseguido captarla en exclusiva en una calle en Madrid, justo antes de entrar en un local. Fiel a su discreción, la intérprete ha optado por guardar silencio y no hacer declaraciones al respecto.

Hiba Abouk y Achraf Hakimi | Gtres

Hiba ya manifestó en el pasado su deseo de mantener la privacidad de su familia, especialmente por el bienestar de sus hijos.