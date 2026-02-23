En otra edición de los BAFTA celebrados en Londres, todas las miradas estaban puestas en Timothée Chalamet, uno de los nombres más destacados de la temporada y obteniendo hasta 11 nominaciones por su película Marty Supreme. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido: Kylie Jenner no pasó por la alfombra roja, aunque sí ocupó su lugar junto a él en el evento.

Lejos del photocall y del posado oficial, la empresaria optó por un perfil más discreto una vez más. Nada de imágenes en solitario ni declaraciones ante las cámaras. Pero dentro, la pareja volvió a verse junta, compartiendo momentos y gestos de complicidad durante la ceremonia.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet posando en los BAFTA | Getty

Su historia dio comienzo en 2023, cuando coincidieron en varios eventos de la industria y se presentaron por primera vez en la Semana de la Moda de París. Lo que en un principio parecía un encuentro casual entre dos mundos muy distintos, el imperio de las Kardashian-Jenner y uno de los actores más famosos de la industria, terminó convirtiéndose en una de las relaciones más comentadas de Hollywood. Con el paso de los meses, las apariciones de los dos juntos en conciertos, partidos de baloncesto y, especialmente, en galas de premios, confirmaron su romance.

Kylie Jenner BAFTA | Getty

Desde entonces, Kylie se ha convertido en una presencia habitual en la temporada de premios que acompaña al actor. Ya sea en los Globos de Oro o en otras grandes eventos del cine, ambos han demostrado una complicidad que a todos nos encantan.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet en los BAFTA | Getty

En los BAFTA, aunque Kylie decidió mantenerse en un segundo plano en la alfombra roja, su apoyo fue constante durante toda la gala. Un gesto que confirma que su relación no necesita grandes posados. Porque, incluso sin posar juntos el photocall, volvieron a demostrar que siguen siendo una de las parejas más sólidas y llamativas del momento.