Kylie Jenner no posó en la alfombra roja de los BAFTA pero no se separó de Timothée Chalamet en toda la noche
Aunque ha evitado las fotografías oficiales en la alfombra roja de los BAFTA 2026, Kylie Jenner sí ha estado presente en la gran noche del cine británico acompañando a Timothée Chalamet y demostrando que su relación atraviesa uno de sus mejores momentos.
En otra edición de los BAFTA celebrados en Londres, todas las miradas estaban puestas en Timothée Chalamet, uno de los nombres más destacados de la temporada y obteniendo hasta 11 nominaciones por su película Marty Supreme. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido: Kylie Jenner no pasó por la alfombra roja, aunque sí ocupó su lugar junto a él en el evento.
Lejos del photocall y del posado oficial, la empresaria optó por un perfil más discreto una vez más. Nada de imágenes en solitario ni declaraciones ante las cámaras. Pero dentro, la pareja volvió a verse junta, compartiendo momentos y gestos de complicidad durante la ceremonia.
Su historia dio comienzo en 2023, cuando coincidieron en varios eventos de la industria y se presentaron por primera vez en la Semana de la Moda de París. Lo que en un principio parecía un encuentro casual entre dos mundos muy distintos, el imperio de las Kardashian-Jenner y uno de los actores más famosos de la industria, terminó convirtiéndose en una de las relaciones más comentadas de Hollywood. Con el paso de los meses, las apariciones de los dos juntos en conciertos, partidos de baloncesto y, especialmente, en galas de premios, confirmaron su romance.
Desde entonces, Kylie se ha convertido en una presencia habitual en la temporada de premios que acompaña al actor. Ya sea en los Globos de Oro o en otras grandes eventos del cine, ambos han demostrado una complicidad que a todos nos encantan.
En los BAFTA, aunque Kylie decidió mantenerse en un segundo plano en la alfombra roja, su apoyo fue constante durante toda la gala. Un gesto que confirma que su relación no necesita grandes posados. Porque, incluso sin posar juntos el photocall, volvieron a demostrar que siguen siendo una de las parejas más sólidas y llamativas del momento.
