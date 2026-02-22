De Chase Infiniti a Emma Stone: los cortes de pelo que marcarán la alfombra roja de los BAFTA 2026

Este domingo 22 de febrero se celebran, en el Southbank Centre de Londres, los Premios BAFTA 2026, una cita clave del calendario cinematográfico en la que la Academia Británica reconocerá a las mejores películas, actrices y actores del año.

Como en toda gran gala, se espera que las estrellas desfilen con estilismos impecables y peinados que marquen tendencia. Ya ocurrió en los Globos de Oro, donde los invitados masculinos dejaron claro que el chillet se ha convertido en el nuevo corte de moda. ¿Qué podemos esperar entonces de los premios con acento británico? Repasamos los cortes de pelo de las nominadas a Mejor Actriz Protagonista para anticipar qué estilos podrían triunfar en la alfombra roja.

Chase Infiniti

La más joven de las nominadas destaca por su versatilidad capilar. Ha lucido desde cabello completamente liso hasta textura afro o peinados con múltiples trenzas, siempre con una melena XXL como denominador común.

Chase Infiniti | Getty Images

Su estilo camaleónico la convierte en una de las más atrevidas de la categoría.

Chase Infiniti | Getty Images

Jessie Buckley

La protagonista de Hamnet luce un elegante corte bob rubio, con un largo justo por debajo de la oreja.

Jessie Buckley | Getty Images

Suele peinarlo con raya lateral y acabado pulido, aunque en el almuerzo de nominados a los Oscar apostó por un estilo más natural, con menos producto y un mechón suelto sobre el rostro, evocando el icónico look de Victoria Beckham en los años 90.

Jessie Buckley | Getty Images

Rose Byrne

La actriz australiana, nominada por Si pudiera, te daría una patada, apuesta por un favorecedor long bob.

Rose Byrne | Getty Images

Habitualmente, lo lleva suelto con ondas suaves y naturales que aportan movimiento, aunque también recurre a recogidos sencillos como la coleta baja, una opción sofisticada y versátil.

Rose Byrne | Getty Images

Kate Hudson

Nominada por Song Sung Blue, Kate Hudson se mantiene fiel a un estilo que se ha convertido en su sello personal: el corte mariposa.

Kate Hudson | Getty Images

Esta melena escalada y llena de capas aporta volumen, movimiento y un efecto rejuvenecedor. En ocasiones, intensifica el resultado con extensiones para potenciar el efecto de la melena.

Kate Hudson | Getty Images

Renate Reinsve

La actriz noruega de Valor sentimental apuesta por una melena media —a veces más larga gracias a extensiones— peinada con sencillez: raya al medio y textura natural, sin mechas ni grandes accesorios.

Renate Reinsve | Getty Images

Aun así, demuestra saber incorporar tendencias con elegancia, incluso en la alfombra roja, donde ha lucido complementos como el pañuelo en el pelo con un aire sofisticado.

Renate Reinsve | Getty Images

Emma Stone

Aunque en Bugonia aparece con el pelo rapado, Emma Stone mantiene actualmente su icónico bob pelirrojo, uno de los cortes más reconocibles de Hollywood.

Emma Stone | Getty Images

Suele peinarlo con volumen o con ondas suaves que aportan movimiento y frescura. Un estilo que confirma el poder del pelo corto y que nos incita a muchas a apostar por un cambio de look.

Emma Stone | Getty Images

Solo queda esperar a la alfombra roja para descubrir qué peinados marcarán el verdadero rumbo de la temporada.