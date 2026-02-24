EN REDES
Kylie Jenner recuerda a Jesús Guerrero, su peluquero y maquillador, fallecido hace un año
La empresaria y estrella de redes sociales compartió un emotivo mensaje en Instagram dedicado a Jesús Guerrero, su querido peluquero y amigo, cuya muerte dejo un profundo impacto en el mundo del espectáculo y la moda.
Kylie Jenner compartía en sus historias de Instagram una fotografía en blanco y negro en la que aparece sonriendo frente al espejo mientras Jesús Guerrero, su peluquero, que falleció hace un año, le arregla el pelo. Un recuerdo que acompañaba con un bonito mensaje: "I miss you" (te echo de menos).
La escena, capturada en un momento cotidiano, muestra la complicidad que existía entre ambos. No es una alfombra roja ni un gran evento: es uno de esos instantes entre bambalinas que ahora, tras su pérdida, cobran un significado mucho más profundo.
Jesús Guerrero, que también trabajó con artistas como Rosalía, LISA o Jennifer López, falleció de manera inesperada en febrero de 2025, conmocionando al mundo de la moda y el espectáculo.
Considerado uno de los peluqueros más influyentes entre las celebridades internacionales, había construido una relación profesional y personal con la empresaria.
No es la primera vez que Kylie le dedica unas palabras, pero sí una de las más sinceras. Sin grandes discursos ni largos textos, la imagen y ese breve mensaje bastan para confirmar que el duelo sigue presentelo mucho que le echa de menos cada día.
