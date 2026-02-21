Anabel Pantoja no duda en compartir con sus seguidores de redes sociales sus pensamientos y estados de ánimo, mostrándose a menudo sin filtros y sincerándose sobre detalles de su vida e incluso sobre sus accidentes.

Por ello no sorprende que haya desvelado el sueño que siempre ha querido cumplir con su familia, pero que aún no ha podido hacer. Sin embargo, lo que sí han sido llamativas han sido sus lágrimas al confesarlo.

Anabel Pantoja | Cordon Press

La sobrina de Isabel Pantoja no ha podido contener la emoción al contar a sus seguidores que su deseo es hacer un safari. Entre lágrimas, ha expresado que puede estar viendo vídeos de parejas haciendo estas rutas durante muchos minutos seguidos sin cansarse.

"Veo los vídeos tan bonitos de la gente, viendo a los leones, a los cachorritos y a los elefantes. En hoteles superguays, sobre todo, viendo a los animales en libertad", ha dicho a través de sus stories de Instagram.

"Acabo de ver una pareja superguay que han hecho lo que a mí me encantaría hacer y aquí voy, con un sufrimiento tan grande", ha señalado, tras lo cual mostraba varios de los vídeos de los que se refería.

Anabel Pantoja secándose las lágrimas en redes sociales | Instagram @anabelpantoja00

No hay duda de que ha sido un día muy emotivo para la influencer ya que también se ha reunido con su hija Alma tras cinco días en Madrid por motivos profesionales y con David Rodríguez tras zanjar los rumores de crisis.

Anabel Pantoja se reencuentra con su hija Alma | Instagram @anabelpantoja00

"El plano no es el mejor, pero papá grabó nuestro encuentro después de cinco días. Y su cara mirándome hace que se me caiga el corazón. Jamás pensé experimentar este sentimiento hacia alguien. Gracias mi vida por dejarme ser tu mamá", ha escrito Anabel también en sus stories donde se la escucha llorar de alegría al ver a su hija.