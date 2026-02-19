Elena Furiase reapareció ante las cámaras para hablar del estreno de su nuevo proyecto y, como siempre, deslumbró a todos con su carisma. Bromeó con los reporteros sobre los nervios que sentía, aunque, entre risas, confesó que "no más que en su boda". Sobre la experiencia de esta nueva película, aseguró que ha sido "muy, muy bonita" y que, al ser un reparto pequeño, se había formado una "pequeña gran familia".

La actriz también habló de su familia con mucho cariño. "Yo no concibo esto sin ellos", aseguró, refiriéndose a los suyos y destacando que nada tendría sentido sin su apoyo constante. Y hablando de familia, llegó la gran noticia: su prima Lola Orellana está embarazada. Elena reconoció que la familia ya conocía la noticia: "Rezábamos porque no saliera antes de tiempo" y bromeó sobre la discreción que han mantenido: "No, como conmigo", dijo sarcásticamente sobre su propio embarazo.

Aun así, Elena agradeció el respeto que se ha tenido con el tema, destacando la privacidad e intimidad con la que se ha llevado el tema. "Estamos muy felices, sobre todo sabiendo que Lola quería ser madre. Yo le he dicho que disfrute mucho del embarazo", añadió, reconociendo lo especial que es este momento: "El embarazo es un momento tan bonito, lleno de ilusión, y se sienten tantas cosas…".

Sobre Rosario Flores, madre de Lola, Elena no dudó en elogiarla: "Va a ser una abuela fantástica". La cantante se convertirá en abuela a sus 62 años y, según las informaciones, el bebé nacerá aproximadamente a finales de mayo. La noticia fue dada a conocer en televisión por la periodista Lydia Lozano y fue recibida con mucha emotividad .