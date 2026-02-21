EN SU CUMPLEAÑOS
Ortega Cano defiende a Gloria Camila tras los rumores sobre sus relaciones: "Con 30 años es mejor estar solo"
Gloria Camila cumple 30 años y lo ha celebrado junto a sus seres queridos en una fiesta privada a la que ha asistido José Ortega Cano. Allí, su padre no ha dudado en apoyar a la joven tras sus últimas relaciones.
Publicidad
Gloria Camila ha celebrado su 30 cumpleaños rodeada de sus seres queridos. La joven ha reunido a sus seres queridos en un restaurante para soplar las velas y compartir una gran tarde.
Lo ha hecho en medio de unas semanas especialmente complicadas para ella, ya que en este comienzo de año ha vuelto a protagonizar titulares por su vida sentimental y entre rumores sobre su ex Álvaro García y Manuel Cortés.
Sin embargo, ni uno, ni otro, sin duda el hombre de su vida es su padre, José Ortega Cano. El diestro es su pilar y así lo ha vuelto a demostrar en su fiesta, a la que no ha dudado en acudir.
El diestro ha hecho acto de presencia acompañado de su hijo mayor, José Fernando, y a su llegada se ha deshecho en halagos hacia su hija, asegurando a Europa Press que es "una chica estupenda" y que "se merece que le demos un evento bonito".
"30, ya es una señorita", ha comentado riendo, casi incrédulo porque la joven haya crecido tan rápido. "La veo muy ordenada, muy metida en lo que hay que hacer, centrada, a gusto, disfrutar de la vida, con su trabajo, con sus cosas".
Pero al ser preguntado por su vida sentimental, Ortega Cano ha asegurado que "creo que con 30 años es mejor estar solo".
Más Celebrities
- Beatriz y Eugenia de York, "desconsoladas" tras el arresto del príncipe Andrés: "Su objetivo es proteger a sus hijos"
- Las lágrimas de Anabel Pantoja al hablar del sueño que aún no ha cumplido: "Con un sufrimiento tan grande"
- Sarah Ferguson: su matrimonio con el príncipe Andrés y su polémico divorcio tras la publicación de una foto íntima
Después de los últimos acontecimientos que ha vivido su hija, con Álvaro García y Manuel Cortés en el horizonte, no es de extrañar que el padre de Gloria Camila opte porque su hija siga soltera.
Publicidad