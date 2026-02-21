¿Dentro o fuera de la nevera? El error que cometes al guardar tus frutas y verduras

Conservar frutas y verduras puede parecer sencillo, pero no todos los alimentos frescos necesitan ir a la nevera. De hecho, guardar algunos en el frigorífico puede afectar negativamente a su sabor, textura o incluso acelerar su deterioro.

Los componentes de los tomates, patatas o plátanos no suelen beneficiarse del frío, mientras que otras, como fresas o ensaladas, sí duran más dentro del refrigerador. Esta información se ha viralizado recientemente en TikTok de la mano del creador David Cespedes, y tiene cierta base en recomendaciones de conservación de alimentos.

Aquí te explicamos cómo organizar tus frutas y verduras para que rindan más, mantengan mejor su sabor y no terminen en la basura.

Fuera de la nevera: sabor y textura primero

Hay varios alimentos que no necesitan frío y que de hecho se conservan mejor a temperatura ambiente:

Tomates: el frío puede matar su aroma y volverlos granulosos, lo ideal es tenerlos fuera y consumirlos cuando estén maduros.

Cebolla y ajo: en un lugar fresco, seco y ventilado mantienen su piel y sabor sin humedecerse.

Patatas: el frío transforma el almidón en azúcar y puede alterar su textura y sabor al cocinar.

Tomate, cebolla, ajo y patata | Freepik

Plátanos: mejor fuera para evitar que la piel se oscurezca y se marchite antes de tiempo.

Aguacate verde: si aún no está maduro, la temperatura ambiente permite que alcance su punto óptimo.

Manzana: puede estar fuera si planeas consumirla pronto, el frío la mantiene fresca más tiempo, pero no es imprescindible.

Plátanos y manzanas | Freepik

Este tipo de alimentos no necesitan el frío para retrasar su maduración cuando todavía están enteros o sin cortar, y mantenerlos fuera ayuda a preservar su textura y sabor natural.

Dentro de la nevera: frescura y durabilidad

Hay frutas y verduras que sí se benefician del frío, especialmente si son delicadas o si quieres alargar su vida útil:

Cerezas y fresas: tienen mucha agua y se deterioran rápido, mételas en la nevera sin lavar hasta justo antes de consumirlas.

Ensaladas: el frío ayuda a mantenerlas crujientes y evita que se marchiten rápidamente.

Frutas cortadas: una vez abiertas, todas las frutas y verduras deben ir al frigorífico porque el frío frena la actividad microbiana y reduce el deterioro.

Huevos: aunque no son una fruta o verdura, se recomienda guardarlos en la nevera para mantenerlos seguros y frescos.

Lechuga y huevos | Freepik

En general, el frío ralentiza el crecimiento de bacterias y la maduración, lo que ayuda a conservar los alimentos por más tiempo. Pero no todo es refrigerar: la forma de guardar también importa.

Por qué algunos van fuera y otros dentro

La diferencia principal radica en cómo cada alimento responde a la temperatura y al proceso de maduración. Muchos vegetales y frutas producen el gas etileno, que acelera la maduración. Guardarlos a temperatura ambiente deja que sigan su proceso natural sin que el frío interfiera en su textura o sabor.

Otros, con alto contenido de agua o con estructuras más delicadas, como las fresas o las hojas verdes, se marchitan y deterioran más rápido fuera del refrigerador. El frío reduce la actividad microbiana y la velocidad de deterioro, pero si se aplica en alimentos que no están diseñados para frío, puede alterar su textura, como ocurre con los tomates.

Mujer cogiendo comida de la nevera | Freepik

Tips extra para conservar mejor

Además de saber qué va dentro o fuera, hay otros trucos útiles:

No laves las frutas y verduras antes de guardarlas, la humedad extra puede acelerar su descomposición. Lávalas justo antes de consumir.

Separa frutas y verduras en la nevera si algunas emiten etileno y otras son sensibles a él, para evitar que unas aceleren la maduración de las otras.

Usa el cajón del frigorífico adecuado: muchos modelos permiten regular la humedad, lo cual puede ayudar a mantener hojas verdes más frescas por más tiempo.

Madre e hija cogiendo comida de la nevera | Freepik

Conservar frutas y verduras correctamente no es cuestión de siempre refrigerar todo, sino de conocer cómo reaccionan cada una ante el frío o temperatura ambiente.

Algunas, como tomates, patatas, cebollas o plátanos, rinden mejor fuera del frigorífico, mientras que otras más delicadas y las que ya están cortadas aguantan más en la nevera. Aplicar estos trucos puede ayudarte a disfrutar de mejor sabor y textura y a evitar desperdiciar comida en casa.