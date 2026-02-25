Tras superar uno de los capítulos más difícilesde su vida por su entrada en prisión y el duro proceso del Caso Nóos, Iñaki Urdangarin parece haber encontrado en Ainhoa Armentia un pilar de estabilidad emocional. La pareja, que según algunos medios de comunicación lleva unos cuatro años juntos, se conoció en 2022 durante los permisos de salida de Iñaki.

Parece que el exduque de Palma ha tenido tiempo suficiente para recapacitar y reconstruirse a sí mismo, dado que en alguna ocasión ha reconocido sentir que "se le había escapado el tiempo", y su reciente libro publicado. Y parece, que durante los tiempos de crisis, Ainhoa se ha convertido en su apoyo constante.

Libro de Iñaki Urdangarin | Gtres

Y ahora la pareja ha dado un importante paso público y, por primera vez, han protagonizado su primera aparición pública de la pareja acudiendo a un evento deportivo. Este martes, 24 de febrero, Iñaki y Ainhoa han acudido juntos en un partido de balonmano de Pablo, el segundo de los hijos de Iñaki y la infanta Cristina.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia en las gradas de un partido de balonmano | Europa Press

Además, la discreción juega un papel fundamental en su vida privada, ya que prefiere mantenerse alejado del foco mediático y de los comentarios negativos. Tanto es así que apenas hay declaraciones ni de él ni de sus hijos ante la prensa cuando se les pregunta, y precisamente estos silencios son los que le protegen y le permiten marcar sus propios límites. Las pocas que han habido, fueron para dejar claro cómo se sintió, cómo vivió él realmente todo y su deseo de reinventarse en una reciente entrevista que concedió al programa Lo de Évole.