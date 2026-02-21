Beatriz y Eugenia de York, "desconsoladas" tras el arresto del príncipe Andrés: "Su objetivo es proteger a sus hijos"

La detención del ya expríncipe Andrés el pasado 19 de febrero -día de su 66 cumpleaños- bajo sospecha de mala conducta en un cargo público por sus vínculos con Jeffrey Epstein, ha impactado a medio mundo.

El arresto en su finca de Sandringham ha venido acompañado de registros en domicilios de Berkshire y Norfolk y, aunque el hijo menor de Isabel II ha regresado a su hogar tras 11 horas de interrogatorio, el procedimiento sigue abierto.

El expríncipe Andrés abandonando la comisaría de policía | Reuters

Mientras su hermano, el rey Carlos III, ya se ha pronunciado, asegurando que "la ley debe seguir su curso", las informaciones acerca a su figura no cesan. Entre ellas, según Mirror, en los últimos archivos de Epstein conocidos se incluían fotografías de las hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, aparentemente enviadas por su padre al pedófilo.

Precisamente, sus hijas mantuvieron sus relaciones con Andrés y su madre, Sarah Ferguson, durante su caída en desgracia, invitándolos a eventos familiares y pasando tiempo con ellos en privado.

El príncipe Andrés junto a sus hijas en el palacio de Buckingham | Gtres

Sin embargo, tras el arresto de su padre, una fuente le ha dicho a PEOPLE que Beatriz y Eugenia de York "intentan mantenerse alejadas": "Tienen hijos pequeños, y este es su abuelo; su objetivo es proteger a sus propios hijos de esto".

Beatrice, casada con Edoardo Mapelli Mozzi en 2020, tiene dos hijas: Sienna, de 4 años, y Athena, de 1; Eugenia se casó con Jack Brooksbank en 2018, y la pareja comparte a August, de 5 años, y Ernest, de 2.

Eugenia y Beatriz de York | Gtres

"También están juntando piezas del rompecabezas en tiempo real y se dan cuenta de que pueden haber sido utilizadas", ha continuado la fuente.

"Eso debe sentirse como una traición total. Están desconsoladas, pero un padre sigue siendo tu padre, y una madre sigue siendo tu madre. El amor por un padre no es un interruptor de luz. Es un momento increíblemente doloroso e introspectivo para ellas", ha asegurado.

Andrés Mountbatten-Winds ahora se enfrenta a esta investigación como un ciudadano normal ya que hace meses que el rey Carlos III le retiró oficialmente el título de príncipe y fue expulsado de Windsor. Por tanto, se podría enfrentar a un delito de alta traición, que puede conllevar penas de cadena perpetua.