Beatriz y Eugenia de York, "desconsoladas" tras el arresto del príncipe Andrés: "Su objetivo es proteger a sus hijos"
Después de la detención del príncipe Andrés, sus hijas, Beatriz y Eugenia de York han preferido mantenerse alejadas del hermano de Carlos III, según fuentes cercanas a la familia real.
La detención del ya expríncipe Andrés el pasado 19 de febrero -día de su 66 cumpleaños- bajo sospecha de mala conducta en un cargo público por sus vínculos con Jeffrey Epstein, ha impactado a medio mundo.
El arresto en su finca de Sandringham ha venido acompañado de registros en domicilios de Berkshire y Norfolk y, aunque el hijo menor de Isabel II ha regresado a su hogar tras 11 horas de interrogatorio, el procedimiento sigue abierto.
Mientras su hermano, el rey Carlos III, ya se ha pronunciado, asegurando que "la ley debe seguir su curso", las informaciones acerca a su figura no cesan. Entre ellas, según Mirror, en los últimos archivos de Epstein conocidos se incluían fotografías de las hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, aparentemente enviadas por su padre al pedófilo.
Precisamente, sus hijas mantuvieron sus relaciones con Andrés y su madre, Sarah Ferguson, durante su caída en desgracia, invitándolos a eventos familiares y pasando tiempo con ellos en privado.
Sin embargo, tras el arresto de su padre, una fuente le ha dicho a PEOPLE que Beatriz y Eugenia de York "intentan mantenerse alejadas": "Tienen hijos pequeños, y este es su abuelo; su objetivo es proteger a sus propios hijos de esto".
Beatrice, casada con Edoardo Mapelli Mozzi en 2020, tiene dos hijas: Sienna, de 4 años, y Athena, de 1; Eugenia se casó con Jack Brooksbank en 2018, y la pareja comparte a August, de 5 años, y Ernest, de 2.
"También están juntando piezas del rompecabezas en tiempo real y se dan cuenta de que pueden haber sido utilizadas", ha continuado la fuente.
"Eso debe sentirse como una traición total. Están desconsoladas, pero un padre sigue siendo tu padre, y una madre sigue siendo tu madre. El amor por un padre no es un interruptor de luz. Es un momento increíblemente doloroso e introspectivo para ellas", ha asegurado.
Andrés Mountbatten-Winds ahora se enfrenta a esta investigación como un ciudadano normal ya que hace meses que el rey Carlos III le retiró oficialmente el título de príncipe y fue expulsado de Windsor. Por tanto, se podría enfrentar a un delito de alta traición, que puede conllevar penas de cadena perpetua.
