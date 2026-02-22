Sara Carbonero bendice la vuelta a la rutina y actualiza su estado de salud: "Me canso bastante subiendo escaleras"

Sara Carbonero preocupó a comienzos de año cuando fue hospitalizada de urgencia e intervenida por una dolencia de la que poco se sabe. Después de varios días ingresada, la periodista comenzó su recuperación.

Ahora, se encuentra retomando poco a poco su rutina y a través de las redes sociales está mostrando lo feliz que se encuentra tras este bache de salud, el cual parece que le ha hecho tomar más conciencia, si cabe, de su vida.

Sara Carbonero | Gtres

"Dejo constancia por aquí de la tarde en la que volví a hacer otra de las cosas que más me gustan. Acompañar a mis pollitos a los campos de fútbol. Previa cita con mis mamis-amigas para tomar por fin al sol en la cafetería un café/tercio/kombucha o lo que surja según la ocasión", ha escrito en un post de Instagram sobre cómo se encuentra actualmente.

"Me he dado cuenta de que no era consciente de la necesidad que tenía de que esos rayitos de sol me dieran en la cara hasta que lo han hecho. De poder secarme el pelo al aire libre. Me ha cambiado la energía, mucha calma", ha reflexionado.

"Aunque en mis pantalones sea primavera, no quiero arañarle ni un solo día al invierno que todavía tenemos por delante porque, además de que es una estación que me gusta mucho", ha añadido antes de revelar cómo está siendo su recuperación: "He confirmado que me canso bastante subiendo escaleras (de momento). De lo que no me cansaré nunca es de repetir aquello de Bendita cotidianidad. ¡Ah! Y de escuchar a Olivia Dean".

El texto ha acompañado a un carrusel de imágenes en las que ha posado radiante frente a la cámara.