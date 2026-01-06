Mario Casas y Melyssa Pinto, muy enamorados en la primera foto romántica compartida por el actor

Mario Casas ha roto al fin su histórica discreción y ha compartido en su perfil de Instagram la primera foto oficial junto a su pareja, Melyssa Pinto, diez meses después de que se conociera su relación. El actor ha elegido un escenario de cuento para este paso tan significativo: un viaje romántico a Disneyland Paris en plenas fiestas navideñas, donde la pareja ha disfrutado de las atracciones más icónicas y de la magia del parque en los días previos a Reyes. En el post, Mario acompaña el carrusel de imágenes con un escueto pero revelador mensaje: "Felices Reyes".

Entre todas las fotografías, destacan una en la que Melyssa se convierte en absoluta protagonista. En ella se les ve de espaldas, muy cariñosos y con ese toque risueño que ya se ha convertido en seña de identidad de la pareja, luciendo jerséis temáticos a juego: ella con Minnie en la espalda y él con uno de los enanitos de Blancanieves, perfectamente equipados para el frío parisino.

Aunque esta es la primera foto que Mario publica con su chica, no es la primera "declaración" que ambos se dedican en redes. En noviembre, fue ella quien compartió un carrusel en el que aparecía el actor abrazando a su perro Romeo, acompañado de una cita de su película favorita, Pearl Harbor, con la que describía la plenitud que vive en esta etapa: pequeños instantes que le hacen sentirse viva y consciente de "lo maravillosa que es la vida". Poco después, en una alfombra roja, Melyssa definió a Mario como "un 10, como actor y como novio", confirmando públicamente lo enamorada que está.

La historia de amor se hizo pública en marzo, cuando se difundieron las primeras imágenes juntos en las Islas Canarias, y desde entonces la pareja ha ido dejando ver más pinceladas de su día a día. Melyssa se ha integrado por completo en el "clan Casas": ha viajado con la familia a El Salvador, donde se la vio especialmente cercana al benjamín, Daniel, y ha compartido con Mario días tranquilos en la casa que el actor tiene en Ajo (Cantabria), combinando descanso con una rutina muy marcada por el deporte, afición que ambos comparten.