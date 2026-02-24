AMOR A LA VISTA
Pablo Alborán, "muy feliz" tras salir a la luz su relación con su novio Juan Sesma
El cantante malagueño, Pablo Alborán, ha hablado brevemente con la prensa tras un concierto y ha reafirmado su felicidad justo después que su relación con el modelo Juan Sesma se haya hecho pública.
Pablo Alborán ha atendido a las cámaras al terminar su último concierto con una actitud relajada y una sonrisa. Al ser preguntado sobre su vida personal, el artista no esquivó la pregunta y se mostró feliz: "Todo bien, todo bien… Sí, muy feliz", aseguró sin entrar en detalles...
Unas declaraciones que llegan justo en un momento en el que su vida sentimental ha sido foco de atención mediática. Tras meses de rumores y pistas en redes sociales, la relación del malagueño con el modelo Juan Sesma cobró fuerza cuando éste publicó en su perfil de Instagram una serie de fotos de su cumpleaños acompañadas del mensaje de agradecimiento a su "novio". Un mensaje y unas imágenes que han sido interpretados como una confirmación de su amor.
Este paso representa un cambio en la manera de exponer su vida personal por parte de Alborán, quien hasta ahora ha sido muy reservado.
Pero cuando se está feliz es difícil de ocultar y ahora parece que el artista está en un momento profesional y personal.
