Beatriz Trapote se sincera sobre su hijo con autismo: "Quiero que sea seguro de sí mismo"

El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que puede afectar a los niños a muy temprana edad, aunque hay una amplia variedad de síntomas y existen casos dentro del espectro en los que la capacidad mental no está afectada (por ejemplo, el Síndrome de Asperger).

En los últimos años, los cambios en los criterios diagnósticos y el mayor reconocimiento de los signos de alarma por los profesionales, hacen que se detecten más casos.

Por ello, cada vez hay más personalidades que crean conciencia sobre el autismo y Beatriz Trapote ha alzado la voz para dar visibilidad a la realidad que se vive en su casa y en muchas otras con un hijo autista.

Beatriz Trapote y Víctor Janeiro | Gtres

La mujer de Víctor Janeiro ha hablado públicamente sobre el diagnóstico de uno de sus hijos y sobre cómo vive la maternidad desde la realidad diaria.

"Primero llega el golpe. Después el duelo y la negación. Más tarde la aceptación… Y finalmente el lugar en el que hoy me encuentro: el orgullo y la lucha", señaló el pasado 18 de febrero en sus redes sociales, aprovechando el Día Internacional del Síndrome de Asperger.

"Porque no sueño con un expediente perfecto. No me importan las sumas, restas ni divisiones —para eso siempre habrá calculadoras. Me importa que comprenda el mundo, que gestione sus emociones, que tenga relaciones bonitas y que nadie le haga daño. Quiero que sea seguro de sí mismo. Que se sienta válido. Que se sienta querido", ha escrito en su cuenta de Instagram.

"La educación empieza en casa. Explícale a tu hijo qué es el autismo. Enséñale a acompañar, a respetar y a ayudar a ese compañero del cole o a ese niño del parque. Esto no es una enfermedad. No están malitos. No es un problema. Hay que ocuparse, no preocuparse. Porque el autismo es una discapacidad que muchas veces no se ve... Pero siempre se vive. Sé empático. Sé generoso. Sé solidario. Porque hablar sana, pero escuchar ayuda", reconoció.

Beatriz Trapote y Víctor Janeiro tienen tres hijos en común: Víctor (nacido en 2014), Oliver (2018) y Brenda (2021). La pareja ha formado una familia numerosa tras someterse a diversos procesos de reproducción asistida.