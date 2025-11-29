Violeta Mangriñán comparte que le han encontrado un bulto en el pecho: "Me hacen una biopsia para descartar"

Violeta Mangriñán ha vuelto a abrirse en redes con la naturalidad que la caracteriza. La influencer sorprendía contando a sus seguidores que se ha despertado "malita, con malestar y dolor de garganta al tragar" después de que sus hijos probablemente la contagiaran de un resfriado.

La creadora de contenido lo ha explicado en una story de Instagram en la que después de este punto, ha preocupado con desvelando que, tras ello, se ha sometido a una ecografía de mama rutinaria que llevaba meses aplazando por trabajo y asuntos personales.

"Me han encontrado un bultito muy pequeño, parecido a un ganglio, pero no recuerdo el nombre. Me han asegurado que es benigno, igualmente me hacen una biopsia el 10 para descartar", ha escrito, dejando entrever que el próximo 10 de diciembre pasará por los especialistas. No obstante, Violeta se ha mostrado serena.

Story de Violera Mangriñán | Instagram @violeta

Este contratiempo médico no es el primero que la influencer comparte. Hace unos años revelaba que padece Síndrome de Hashimoto, una enfermedad autoinmune. Además, en 2023 tuvo que someterse a una cirugía preventiva en la piel para retirarse un bulto en el brazo.

Junto a ello, la valenciana siempre se ha mostrado sincera con sus seguidores sobre sus dolencias, hablando sin tapujos de almorranas o de los sangrados que tuvo en su embarazo.

Afortunadamente, todo apunta a que este nuevo episodio quedará en un susto, aunque vuelve a dar relevancia a la importancia de las consultas preventivas.