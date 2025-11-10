Marta Riumbau anuncia que ha sufrido un aborto: "Nadie sabía que estaba embarazada, ni mi familia"

Marta Riumbau ha anunciado a través de sus redes sociales que ha perdido al bebé que estaba esperando: "Hoy debería haber sido un domingo normal, pero esta madrugada he sufrido un aborto".

La influencer, que ya es madre de una niña, ha dado más detalle de la triste noticia en un vídeo en su cuenta de Instagram: "Ni siquiera llegué a decir en voz alta que estaba embarazada, con Julieta tampoco me permití estar feliz e ilusionada, porque pasan muchísimas cosas como esta, es mucho más común y habitual de lo que parece"

"Nadie sabía que estaba embarazada, de hecho a mi familia se lo he tenido que decir esta mañana, para poder decir que había abortado. Estaba embarazada de 6 semanas", dice la ex pareja de Diego Matamoros.

"Iba todo bien, ya había escuchado el latido, hasta que a principios de esta semana tuve un sangrado. Me pasó lo mismo en la misma semana y días con Julieta", cuenta Marta.

"Fui a la clínica, me exploraron y estaba todo bien", sigue relatando en el vídeo. Sin embargo, la situación cambió el viernes por la noche, cuando volvió a sangrar. Entonces, acudió a urgencias, donde los médicos detectaron un hematoma: "Allí ya se pudo ver el hematoma, pero estaba dentro de lo malo en lo mejor, porque no iba a arrastrarlo. Me dijeron que me pinchara otra vez progesterona y me fui con muchísimo dolor".

"Me fui a la cama con tal dolor que dije, esto es imposible que sea bueno. Era como contracciones y de alguna forma ya lo sabía", dice. "Me he despertado sin dolores, sin náuseas, y no sé por qué, pero he ido directa a la ducha… y se ha desprendido. Era algo muy claro, muy evidente. Me ha sorprendido la frialdad con la que he actuado. Ahora me estoy rompiendo un poco más, pero supongo que ha sido por Julieta o porque yo ayer ya lo sabía de alguna forma", cuenta.

"No llegué a decir que estaba embarazada, pero creo que esto necesita que lo cuente. El dolor no es menos dolor si te lo quedas solo para ti, sigue siendo una pérdida", dice Marta al final del vídeo. "Voy a hacer algún plan con Julieta hoy, porque esto es una bolita de un año que me va a tener al 100%. Mañana será otro día", concluía.

Han sido muchas las amigas y compañeras de profesión que han querido mandarle mensajes de ánimo y cariño, como es el caso de Dulceida, Teresa Andrés Gonzalvo, Rocío Camacho y muchas más.