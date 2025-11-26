Del divorcio en 2015 a la maternidad en solitario: Marta Riumbau se sincera como nunca sobre su vida

Marta Riumbau se ha sincerado, como nunca, durante la charla que ha mantenido con Laura Escanes en su podcast, Entre el cielo y las nubes. Siempre muy discreta, la influencer ha hablado sobre ciertos aspectos de su vida sobre los que apenas se ha pronunciado previamente: como su boda, en 2015, y su posterior divorcio.

La influencer estuvo casada tres años con Borja Barbany, un empresario reconocido en el sector de la moda, aunque nunca ha ofrecido muchos detalles de su ruptura, durante la charla aseguró que fue mediático: "Me casé y se vio, me divorcié y también se vio". Tras el divorcio, decidió mudarse a Madrid y vender su parte de la empresa de ropa que compartía con su exmarido en Barcelona, marcando así un antes y un después en su vida personal y profesional.

Una vez rehecha su vida en la capital y después de mantener varias relaciones largas, como la que mantuvo con Diego Matamoros, Marta tomó la decisión de ser madre soltera. La decisión fue tomada de manera consciente y personal, y el motivo fue su profundo deseo de ser madre. Su idea sobre la maternidad estaba tan premeditada que, durante la entrevista, la influencer afirmó que le costaría más criar a un hijo con alguien que si lo hiciese sola: "Un niño necesita ser amado, ser querido y ser respetado".

Y no es la primera vez que Marta ha dado pasos importantes para cuidar su bienestar. La creadora de contenido abandonó YouTube hace seis años con un emotivo vídeo de despedida, en el que explicaba que le costaba mucho decir adiós, pero que tenía nuevos proyectos en mente y quería empezar una nueva vida. De hecho, en otras ocasiones, ha recalcado que su marcha se debió a su evolución personal y a la presión de estar tan expuesta públicamente. Por eso, cuando Escanes le recuerda su "época YouTube", Marta reconoce que ha pensado en volver, pero que, todavía no está preparada.

Una entrevista donde deja entrever que como empezó muy joven creando contenido, con el paso del tiempo, esta exposición temprana la convirtió en una persona más vulnerable: "Me hice muy pequeña".