Melyssa Pinto, muy abierta a hablar del amor, puntúa con un diez a Mario Casas como actor y como novio

Melyssa Pinto reapareció ante las cámaras luciendo un vestido marrón satinado de manga larga para la inauguración de Nuga Castellana, un nuevo plano urbano moderno. La influencer, tan cercana y sonriente como siempre, atendió a los medios de comunicación, y a pesar de su discreción siempre a la hora de hablar, se pronunció sobre temas tanto profesionales como personales.

Ahora que llega la Navidad, la creadora de contenido adelantó que pondrá rumbo a Portugal para reencontrarse con toda su familia en estos tiempos tan hogareños y de celebración. Sin embargo, confesó que estas fechas ya no tienen la misma luz de antes: "Cuando empiezan a faltar abuelos es un poco más triste", admitió con nostalgia. Aún así, intenta mantener la ilusión viva pese a que falte gente en la mesa, al final, estas fechas hay que vivirlas para después recordarlas con cariño.

Melyssa Pinto en un evento | Gtres

Pese a esta pequeña melancolía, Melyssa hizo un balance muy positivo de su 2025: "Muy bueno en general, estoy trabajando con marcas que me gustan", "estoy feliz en todos los sentidos de mi vida". A día de hoy, la influencer se ha consolidado en redes con un perfil muy marcado en moda. Además, su relación con el conocido actor español, Mario Casas, la ha convertido en protagonista de muchas portadas, haciendo que todas las miradas estén puestas en ellos y sean considerados una de las parejas del momento.

Mario Casas y Melyssa Pinto | Europa Press

Cuando los micrófonos quisieron saber más sobre sus próximos pasos, Melyssa se mostró cauta y recurrió a una enseñanza muy valiosa que te dejan las malas experiencias: "Sí tengo proyectos, pero prefiero no contarlos hasta que llegue el momento". "He aprendido que mejor no contar las cosas antes de que sucedan, vaya a ser...".

Como era de esperar, no podía faltar la pregunta del millón: cómo ha llevado ser uno de los personajes más buscados de este 2025. Melyssa, humilde, restó importancia a este halago que ella no comparte de sí misma, no se ve como "la chica del momento" como muchos piensan: "No me veo tan así como estás diciendo entonces, yo creo que un poco normal… A veces abruma que te pregunten por tantas cosas, pero lo llevo bien". Y es que a pesar de tener seguidores y ser conocida, opta por una imagen muy discreta.

Melyssa Pinto en un evento | Gtres

Pese a que parejas muy expuestas al foco mediático como Aitana y Plex o Ana Mena y Oscar Casas, su cuñado, lleven sus relaciones de una forma más abierta que la suya, no quiere decir que sea más o menos válida: "Que cada uno que lo lleve como quiera y ya está", consideró, dejando claro que cada pareja tiene su forma de vivir su amor. Tanto el actor como la influencer apuestan por la discreción y el poder disfrutar de la autenticidad de su romance de manera íntima, marcando ellos mismos el ritmo de su historia y más después de haber vivido los dos relaciones muy mediáticas.

Aun así, regaló a la prensa uno de los momentos más dulces del encuentro al confesar que da a Mario un "diez" como actor y como novio. Lo comentó entre risas y cuando intentaron sonsacarle cómo son los Casas en Navidad, Melyssa supo poner límites con la elegancia que tanto le caracteriza: "Ahí ya no voy a entrar, ¡ya te he contestado mucho, eh!", zanjó en tono bromista.