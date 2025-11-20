11 años sin la duquesa de Alba: su récord Guinness, el rechazo a Picasso y otras curiosidades

El 20 de noviembre de 2014, la duquesa de Alba fallecía en el Palacio de las Dueñas, en Sevilla, rodeada de su marido, sus seis hijos, nietos y amigos.

Han pasado ya 11 años desde que dijimos adiós a una aristócrata icónica cuya personalidad, adelantada a su tiempo, no dejó a nadie indiferente. Su carácter rompió los moldes de su propia clase social y logró despertar simpatía entre buena parte de los españoles.

A lo largo de sus 88 años, María del Rosario Cayetana Paloma Alfonsa Victoria Eugenia Fernanda Teresa Francisca de Paula Lourdes Antonia Josefa Fausta Rita Castor Dorotea Santa Esperanza Fitz-James Stuart y de Silva Falcó y Gurtubay —su nombre completo— dejó multitud de anécdotas y curiosidades que hoy siguen mereciendo ser recordadas.

Duquesa de Alba | Gtres

Se casó tres veces

Cayetana de Alba tuvo tres maridos. Con 21 años se casó con Luis Martínez de Irujo, unión de la que nacieron sus seis hijos, entre ellos Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo. Tras un año de noviazgo, celebraron una boda por todo lo alto en la Catedral de Sevilla. Aquel día, la familia Alba donó medio millón de pesetas para los más necesitados de la ciudad y ofreció comida a 1.000 personas.

Madrileña de nacimiento, Cayetana siempre adoró Sevilla y confesó en más de una ocasión que le habría gustado nacer allí.

Cayetana de Alba y Luis Martínez de Irujo | Gtres

Tras enviudar en 1978, se casó por segunda vez, a los 52 años, con el ex sacerdote Jesús Aguirre, con quien compartió 23 años de su vida. Aguirre falleció a causa de un cáncer de laringe.

Cayetana de Alba y Jesús Aguirre | Gtres

Pero el destino aún le reservaba una última historia de amor: a los 85 años, en octubre de 2011, contrajo matrimonio por tercera vez con el funcionario Alfonso Díez, 25 años menor que ella.

Cayetana de Alba y Alfonso Díez | Gtres

Batió un récord Guinness

Cayetana de Alba entró en el Libro Guinness de los récords por ser la noble con más títulos legalmente reconocidos del mundo: era cinco veces duquesa, dieciocho veces marquesa, veinte condesa, además de vizcondesa, condesa-duquesa y condestablesa. También ostentaba catorce veces la dignidad de grande de España, la máxima del Reino.

Su patrimonio era igualmente imponente. Se trataba de una fortuna literalmente incalculable, formada por tierras, palacios, castillos, joyas y colecciones de arte imposibles de valorar en una única cifra.

El rechazo a Picasso

Durante su juventud, Pablo Picasso quiso retratarla, pero —según contó ella misma en una entrevista con ABC en 2009— su marido no se lo permitió: "Picasso quería pintarme como a la Maja de Goya, pero mi marido dijo que no". Cabe recordar que Francisco de Goya ya había pintado a una antepasada suya, la célebre Duquesa de Alba del siglo XVIII, dejando un vínculo histórico de la familia con grandes artistas.

La duquesa confesó que sentía curiosidad y que le habría gustado, aunque no se atrevió a aceptarlo "por las críticas de aquel entonces".

Cayetana de Alba posando con el cuadro de Goya a la duquesa de Alba del siglo XVIII | Gtres

Una duquesa hippie

Aunque en el imaginario colectivo la palabra "duquesa" se asocia a vestidos de gala y joyas espectaculares, lo cierto es que Cayetana de Alba se sentía mucho más cómoda con una moda relajada: ropa colorida, estampados étnicos, prendas informales…

Aseguraba que le divertían "las cosas un poco hippiosas" y que la moda "normal" le aburría. "Como he ido mucho a Ibiza, se me ha pegado la libertad de esa tierra", contaba en la misma entrevista con ABC.

Duquesa de Alba con un look hippie en Ibiza | Gtres

Estas y muchas otras anécdotas nos permiten seguir recordando la inolvidable figura de la Duquesa de Alba.