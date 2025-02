Luitingo pide perdón a sus padres, su mayor apoyo tras su ruptura con Jessica Bueno: "Sé cómo lo estáis pasando"

Hace unos días, Jessica Bueno y Luitingo sorprendieron a todos al confirmar su ruptura después de un año de noviazgo. La modelo, visiblemente afectada, publicó en redes sociales una fotografía en la que aparecía llorando, reflejando el dolor que está viviendo.

Jessica Bueno y Luitingo | Getty

Al mismo tiempo, Luitingo usó su cuenta de Instagram para pedir respeto, tras haber recibido mensajes de insultos y amenazas después de hacer pública la separación. El artista, muy triste, contó que se encontraba pasando unos días en casa de sus padres y dijo: "En casa de mis padres refugiado y que sea lo que Dios quiera".

En medio de la tensión generada por los comentarios sobre su ruptura, Jessica volvió a publicar en redes sociales, confesando lo dolorosa que está siendo esta situación: "Que alguien me cambie la cabeza y el corazón por otros que no sean los míos".

El mensaje de Jessica Bueno | Instagram

Ahora Luitingo, ha decidido mostrar su gratitud hacia sus padres en una emotiva publicación. En la imagen aparece junto a ellos, acompañada de un mensaje muy bonito y sincero: "Hoy os dedico esta publicación para decirle al mundo, que aquí me vais a tener toda la vida. Os pido disculpas por los momentos no tan buenos que a veces habéis pasado por mi culpa. Me habéis demostrado desde siempre que puedo confiar en ustedes".

No ha sido la única muestra de cariño que ha publicado. También ha compartido en sus historias de Instagram un mensaje donde agradece el apoyo incondicional de sus padres: "Gracias por aguantar todo conmigo. Cada día me alegro más de la casa en donde nací. Os pido perdón porque sé cómo lo estáis pasando, pero seremos fuertes y todo volverá a tener luz, Papá, Mamá, sois lo que más quiero en este bonito y a veces difícil mundo".

Historia de @luitingo | Instagram

Con estos gestos Luitingo ha dejado claro que sus padres tampoco están pasando por un buen momento, pero que siempre están ahí para apoyarle y le están dando fortaleza en un momento especialmente duro de su vida.