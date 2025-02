Jessica Bueno, su gran dolor y decepción tras romper con Luitingo: "Para qué me ilusionaste si era imposible"

Este lunes, Jessica Bueno y Luitingo sorprendían a todos anunciando su ruptura. La modelo y el cantante lanzaron un comunicado conjunto a través de sus redes sociales: "No querríamos haber tenido que escribir estas palabras nunca, pero la vida es así", comenzaba el stories con el que anunciaban que habían roto.

Luitingo y Jessica Bueno | Gtres

Y al igual que su relación, su ruptura está siendo bastante mediática... Y es que si en un primer momento fue Jessica Bueno la que mostró sus lágrimas en redes, después Luitingo se pronunciaba en redes para denunciar el hate que estaba recibiendo tras conocerse la ruptura. Además, el artista fue grabado en Sevilla por las cámaras de Europa Press y se mostraba roto de dolor confesando que tiene "el corazón roto" y que en estos duros momentos no tiene "ganas de nada". "En casa de mis padres refugiado y que sea lo que Dios quiera picha" ha reconocido cabizbajo y sin disimular lo mal que lo está pasando.

Luitingo, primeras declaraciones a la prensa | Europa Press

Y ahora, ha sido la ex Miss España la que ha vuelto a hacer uso de su Instagram para compartir un desgarrador mensaje que demuestra que está ruptura está siendo muy dolorosa para ella y que le está costando asimilarlo.

"Que alguien me cambie la cabeza y el corazón por otros que no sean los míos. Por qué Dios me hizo vivir todo si no era, por qué llenar tanto de amor mi corazón si llegaría el fin, para qué me ilusionaste si era imposible" se pregunta, haciendo referencia a que el cantante le hizo recuperar la ilusión tras su dramática separación de Jota Peleteiro y le hizo volver a confiar en el amor, creyendo que esta vez sería definitivo.

"A Dios le pido: Déjame sola ya de una vez que no me quedan trozos en mi corazón para reponerlos otra vez", ha sentenciado dirigiéndose a Dios, confesando que ya no tiene fuerzas para volver a reconstruirlo tras el fin de su historia de amor con Luitingo.