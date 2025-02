Jessica Bueno anuncia entre lágrimas su ruptura con Luitingo: "Tengo que buscar la felicidad en mí"

Tras un año juntos Jessica Bueno y Luitingo han decidido poner fin a su relación. Lo han anunciado ambos a través de un comunicado en sus historias de Instagram. "No querríamos haber tenido que escribir estas palabras nunca, pero la vida es así", es el comienzo de este mensaje de ruptura.

Historia de @jessica_bueno | Instagram

El artista y la modelo han dicho que hay veces que el amor no es suficiente para seguir manteniendo una relación: "Hay ocasiones en que el amor no puede con todo, y las circunstancias que nos rodean nos han superado".

Algo que han querido dejar muy claro es que la ruptura no se debe a una infidelidad y que no hay terceras personas implicadas en esta decisión. "Os pedimos respeto con las especulaciones. Queremos dejar claro que no ha habido terceras personas por ninguna de las partes, que siempre nos hemos tenido respeto mutuo y guardado lealtad", han expresado.

Han dicho que, a pesar de la ruptura, mantienen una buena relación y que se siguen guardando mucho cariño. "Nos quedaremos con todos los recuerdos felices que hemos vivido juntos. Ojalá muchos de esos momentos hubiesen sido eternos", los dos han decidido quedarse con los momentos bonitos que han vivido juntos y con el aprendizaje que han llevado a cabo mutuamente en esta bonita etapa.

Jessica no solo ha compartido el comunicado de la ruptura, sino también una imagen en la que aparece llorando, visiblemente afectada, con un mensaje pidiendo un tiempo para seguir en las redes con normalidad: "Tener paciencia conmigo, quiero que podáis ver mi mejor versión, esa chica de risa fácil y con ojos de felicidad. Tengo que buscar la felicidad en mí.", ha expresado la modelo acompañando a esta imagen en la que se puede observar la tristeza en sus ojos.

Historia de @jessica_bueno | Instagram

Justo antes de las historias anunciando la ruptura de su relación, Jessica ha compartido un vídeo paseando junto a sus hijos. La modelo tiene tres hijos, Fran, fruto de su relación con Kiko Rivera, y Jota y Alejandro, de su matrimonio con Jota Peleteiro. Luitingo había demostrado en varias ocasiones tener una gran relación con los pequeños.

Después de esta separación, Jessica ahora estará centrada en sus hijos y su trabajo: "Estaré centrada en mis niños y en el trabajo para dar todo de mí como siempre".

La pareja había compartido hace solo seis días un vídeo por San Valentín, en el que aparecían celebrando su amor y dándose regalos. Jessica le regaló una carta romántica y un anillo, al probárselo, Luitingo dijo: "Miren señores estoy medio casado", después se abrazaban y se besaban sonrientes.

Ahora la relación se ha terminado, pero ambos han dejado claro que ha sido una decisión de mutuo acuerdo y por el bien de los dos. "Ha sido una historia de amor preciosa que hizo que nuestros corazones volvieran a latir y nos sintiéramos vivos de nuevo", así han definido lo que ha significado su relación y han dejado bien claro que prefieren quedarse con lo bueno.

Tanto Luitingo como Jessica han querido finalizar su comunicado agradeciendo todo el cariño y el apoyo de sus fans en este momento complicado para ambos: "Daros las gracias por el apoyo y muestras de cariño que siempre hemos recibido de vosotros".