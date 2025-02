Luitingo, "refugiado" en casa de sus padres tras su ruptura con Jessica Bueno: "Sin ganas de nada"

Dos días después de anunciar su ruptura con Jessica Bueno a través de un comunicado compartido en sus respectivos perfiles de Instagram tras un año de intensa relación en el que parecían la viva imagen de la felicidad, Luitingo ha reaparecido ante las cámaras.

Jessica Bueno y Luitingo | Gtres

Y lo ha hecho confesando que tiene "el corazón roto" y que en estos duros momentos no tiene "ganas de nada". "En casa de mis padres refugiado y que sea lo que Dios quiera picha" ha reconocido cabizbajo y sin disimular lo mal que lo está pasando tras poner fin a su historia de amor con la modelo andaluza.

Dejando claro con un "lógicamente" que no ha habido terceras personas por parte de ninguno de los dos, el cantante ha confirmado que se trata de una decisión de mutuo acuerdo, aunque ha preferido no entrar en detalles ni desvelar los motivos que les han llevado a romper su relación: "Cosas de la pareja y ya está. Ya está, es que son cosas que, de verdad... Que no, picha mía" ha expresado con tristeza.

Luitingo reaparece tras su ruptura con Jessica Bueno | Europa Press

A pesar de que lo suyo con Jessica no ha podido ser, Luitingo sí ha querido mandarle un mensaje públicamente. "Lo único que le deseo es todo el bien del mundo a ella, por supuesto. A mis niños y a su familia, sobre todo. Perdonadme" ha asegurado abatido ante las cámaras de Europa Press.

Unas declaraciones que contrastan con las de la ex Miss España, que hace 24 horas parafraseaba una canción para confesar que "en otra vida a lo mejor hubiese sido posible, pero ahora..." dejando entrever que su relación es imposible en este momento debido a las circunstancias que los rodean.