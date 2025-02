Luitingo se defiende ante los ataques que ha recibido tras su ruptura con Jessica Bueno: "No hay culpables"

Después de un año de relación, Luitingo y Jessica Buenohan decidido separar sus caminos. Así lo anunciaron ayer a través de un comunicado en sus redes sociales. "No ha podido ser, a pesar de que hemos luchado mucho para que funcionara, pero hay ocasiones en que el amor no puede con todo y las circunstancias que nos rodean nos han superado", ha explicado la pareja.

Jessica además del comunicado, compartió en su historia de Instagram una fotografía en la que aparecía destrozada, con los ojos hinchados y la tristeza reflejada en sus ojos, acompañando esta triste imagen escribió: "Tengo que buscar la felicidad en mí".

Historia de @jessica_bueno | Instagram

Luitingo ha sorprendido a todos con un nuevo comunicado en sus historias de Instagram, esta vez, no es hablando sobre su ruptura, sino defendiéndose de los ataques que ha recibido tras dar la noticia. "Ante los insultos sin sentido que he recibido en redes, quiero aclarar que la decisión de terminar la relación fue mutua", ha explicado el artista.

Historia de @luitingo | Instagram

Luitingo además, ha dicho que no comprende por qué está recibiendo tanto odio por parte de los fans de Jessica cuando la decisión de terminar la relación ha sido mutua. Además, ha recalcado todos los esfuerzos que ha hecho para que la relación funcionara y cómo ha cuidado y querido a los hijos de Jessica como si fueran suyos.

"He dado todo por amor, dejé a mi familia a 1.000 kms y me adapté a una nueva vida completamente distinta para mí, con tres niños maravillosos a los que he tenido el placer de cuidar como si fueran de mi propia sangre, y que siempre estarán en mi corazón", ha expresado muy dolido Luitingo.

Jessica Bueno y Luitingo | Gtres

Luitingo pide respeto y empatía y que cesen los ataques: "Si a ustedes les duele, imaginen cómo me siento yo", ha dicho el artista. Incluso ha compartido que algunas personas le han enviado mensajes deseándole la muerte: "Antes de desearme la muerte, piensen en el daño que causan, no sólo a mí, sino también a mi familia".

Luitingo está muy desconcertado por los ataques y las críticas que ha recibido, ha dejado claro que además no comprende por qué los ataques van solo dirigidos hacia él, si ha sido una decisión de mutuo acuerdo sin terceras personas involucradas. "Veo que las críticas y especulaciones sólo recaen en mí, y no entiendo por qué…" ha manifestado, desconcertado por haber recibido tantos comentarios negativos.