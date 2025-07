Isa Pantoja, sobre lo difícil que está siendo todo tras dar a luz: "Una sensación de sentirme sola, aunque no lo esté"

Isa Pantoja y Asraf Beno se convirtieron en padres de su primer hijo en común el pasado 22 de junio. Una feliz noticia que la pareja compartió en sus redes sociales, publicando sus fotos más emotivas hasta la fecha y revelando el nombre elegido para el bebé: Cairo. "Bienvenido a nuestras vidas, Cairo. Acabas de llegar y ya te queremos con locura, tu hermano, tu padre y yo. Eres luz", escribieron para dar la bienvenida al nuevo integrante de la familia.

Semanas después, Isa se ha convertido en centro de atención, especialmente por cómo se encuentra emocional y físicamente tras dar a luz. Primero la vimos emocionarse hasta las lágrimas al abandonar el hospital tras recibir el alta; aunque más tarde, la hija de la tonadillera Isabel Pantoja ha ido dejando en redes sociales algunas pistas sobre lo difícil que está siendo el postparto de este segundo embarazo (recordemos que Isa es madre de Alberto, de 11 años, fruto de su relación con Alberto Isla).

Isa Pantoja y Asraf Beno, a la salida del hospital | Europa Press

En uno de sus stories, la hermana de Kiko Rivera confesaba que los días posteriores al nacimiento de Cairo habían estado llenos de "altos y bajos". Tanto es así, que Isa reconocía no sentirse preparada para compartir a su bebé con el mundo, ni tener prisa por dejar atrás esa etapa en la que sentía sus pataditas en la tripa. Incluso admitía que no podía ver fotos de embarazada, porque le removían demasiadas emociones.

La reflexión de Isa Pantoja | Stories

Unos sentimientos que comparten cientos de mujeres tras dar a luz, y sobre los que Isa ha hablado abiertamente en más de una ocasión a través de sus redes sociales. En otro de sus vídeos, la prima de Anabel Pantoja aseguraba que estaba viviendo una auténtica "montaña rusa de emociones" tras el nacimiento de su segundo hijo, aunque también confesaba estar "DEMASIADO FELIZ de ver la familia que había creado".

Aunque parecía que Isa poco a poco se iba recuperando, tras animarse a salir a comer en familia por el Puerto de Santa María (como hemos visto en su perfil de Instagram), recientemente ha compartido dos stories en los que ha actualizado cómo se encuentra en este momento.

En el primero, relacionado con su físico, se mostraba contenta porque solo le quedan 3,7 kilos para alcanzar su peso previo al embarazo.

Isa Pantoja se muestra contenta con su proceso de recuperación de peso tras el embarazo | Stories de Instagram @isapantojam

En cambio, en el segundo, Isa ha compartido una fotografía tomada de madrugada en el que confesaba que le habían vuelto los bajones. "Y cuando pensaba que no tendrías mis bajones, de repente, me ha vuelto todo. Siento que me preparé demasiado para el embarazo pero nadie me habló sobre el postparto. Es una sensación de sentirme sola aunque no lo esté, de no saber pedir lo que necesito y de tratar de descifrar a mi bebé mientras intento reconocerme a mí misma", explicaba Isa.

Isa Pantoja confiesa que le han vuelto los bajones durante su postparto | Stories de Instagram @isapantojam

Y es que Isa no es la única mamá que ha experimentado estas sensaciones durante el postparto, sino que son parte del proceso que muchas madres viven en silencio.