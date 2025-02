Hiba Abouk, también muy enamorada de Antonio Revilla, les desea todo lo mejor a Escassi y Sheila Casas

Desde que se separó de Achraf Hakimi, la vida sentimental de Hiba Abouk ha ocupado muchas portadas. Primero por su relación con Álvaro Muñoz Escassi, cuando el jinete estaba de máxima actualidad por su polémica ruptura con María José Suárez. Y luego, por su nuevo romance con Antonio Revilla. Una relación que salió a la luz cuando todavía se pensaba que el empresario estaba saliendo con Laura Matamoros.

Y aunque durante semanas, Hiba y Antonio no confirmaron su relación, en diciembre, durante su paso por el photocall de los Premios Forqué, la intérprete confirmaba públicamente que estaban juntos, felices y enamorados.

Hiba Abouk y Antonio Revilla, en el aeropuerto de Madrid | Gtres

Un amor del que, desde ese momento, no han dudado en presumir a través de sus redes sociales...

Y una vez más, esta ocasión durante la presentación del nuevo espectáculo del Mago Pop en Madrid, la actriz ha demostrado ante las cámaras lo muy enamorada que está del empresario y que está viviendo una época maravillosa: "Sí, estoy viviendo un gran momento, sí".

Hiba Abouk posando para los medios | Gtres

Sobre lo que también se ha pronunciado, ha sido sobre la posibilidad de ofrecer una entrevista como ha hecho su exmarido y padre de sus dos hijos: "No, no creo. También te digo que nunca jamás, no se puede decir nunca jamás, pero no, no, yo no hablo, ya sabéis que no, jamás".

Y, tan simpática y natural con la prensa como siempre, y aunque en un principio no quería responder, Hiba también se ha pronunciado sobre la otra pareja del momento: Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas, a los que les desea todo lo mejor. "Si la gente es feliz yo me alegro un montón, que de eso se trata", reconoce la actriz ante las cámaras.