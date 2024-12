Laura Matamoros, cuando le preguntan por su ex, Antonio Revilla, que ahora sale con Hiba Abouk: "No me debe nada"

Laura Matamoros ha sido una de las invitadas a la fiesta que se organizó este miércoles con motivo de los premios Hombre del Año Esquire 2024, donde Mario Casas fue uno de los premiados.

Tras pasar por el photocall, la hija de Kiko Matamoros dedicó unos minutos a la prensa y habló, sin problemas, sobre todos los aspectos que le preguntaron.

Laura Matamoros, en los premios Hombre del Año Esquire 2024 | Gtres

El primero, sobre su primo Carlo Costanzia que ha sido padre recientemente junto a Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos. La influencer asegura que ha hablado con él y que los tres se encuentran estupendamente aunque de momento no ha conocido al pequeño: "Hemos hablado, está todo perfecto, está todo fenomenal. Gracias a Dios, después de la cesárea, pues ella, justo, ella está tranquila, está bien en casa reposando. Unos padrazos los dos y poco más que añadir a ello, que tengo muchas ganas de conocerle".

El look de Laura Matamoros | Gtres

Otra persona muy de actualidad es su exnovio, Antonio Revilla, que actualmente mantiene una relación con la actriz Hiba Abouk. Y según los rumores, Antonio e Hiba comenzaron a conocerse cuando el empresario todavía salía con la hija de Kiko Matamoros. Pero parece que Laura tiene todo más que superado: "Él tiene que ser justo con él mismo, no conmigo, a mí no me debe nada, a mí no me debe nada". Y sobre su reciente foto besándose con Hiba Abouk y que compartieron por redes sociales, Laura responde: "Pues mira, vida nueva, o sea, año nuevo, vida nueva, yo lo empiezo ya, entonces los demás que hagan lo que quieran y ya está".