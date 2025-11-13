PASÓ POR UNA DEPRESIÓN
Marta Pombo, sobre su matrimonio con Luis Giménez: "Hay veces que te casas un poco por seguir la corriente"
Marta Pombo se ha sincerado sobre su primer matrimonio con Luis Giménez y ha explicado que atravesaba una depresión cuando decidió casarse. Ahora, años después, asegura que no se arrepiente de nada y que todo formó parte de su aprendizaje personal.
Marta Pombo ha hablado sin filtros sobre una de las etapas más difíciles de su vida: su primer matrimonio con Luis Giménez. En el pódcast de Act2uality, la hermana de María Pombo reconoció que, en aquel momento, no estaba bien emocionalmente y que, aun así, decidió seguir adelante con la boda.
"Yo no me quería casar, yo ya sabía que no iba a funcionar", confesó, antes de explicar que entonces desconocía que sufría una depresión: "Por aquel entonces no sabía que tenía depresión, pero estaba en piloto automático".
Marta relató que su relación con Luis había cambiado mucho tras una década juntos y que, a pesar de no sentirse feliz, no encontraba la forma de poner fin a esa etapa: "Estaba tan rota que no quería tomar decisiones. No quería dejar una relación de diez años, así que preferí seguir. No tenía las herramientas para marcar el final".
Marta Pombo se sincera en los premios Women of the Year
Días después de la entrevista, Marta acudió a la gala GLAMOUR Women of the Year, donde volvió a ser preguntada por sus declaraciones. Lejos de rectificar, reafirmó su sinceridad: "Fui muy sincera, lo conté tal cual. No quería casarme, pero porque yo estaba en un momento muy malo psicológicamente. Yo no sabía que estaba en una depresión".
En el photocall, la influencer recordó que aquel malestar coincidió con un momento de desconexión personal: "Mi ex y yo habíamos pasado 10 años juntos. Habíamos cambiado totalmente de caminos, de aspiraciones, de proyectos en la vida".
"Hay veces que te casas un poco por seguir la corriente, porque es lo que toca", añadió como reflexión.
No se arrepiente de nada
Aunque reconoce que no estaba preparada para casarse, Marta asegura que no se arrepiente de haberlo hecho. "No supe salir, de verdad. Mi cabeza estaba totalmente disociada de mi cuerpo. Yo no sabía tomar decisiones. No era yo. No tuve el valor. Ojalá lo hubiese tenido".
Sin embargo, con el paso del tiempo, ve todo desde otra perspectiva: "A día de hoy tengo lo que tengo gracias a todo lo que he vivido. De cada error, de cada cosa que duele, aprendes mogollón. Y hoy soy quien soy gracias a todo eso".
La respuesta a las declaraciones de su ex
Luis Giménez, su exmarido, también ha hecho titulares recientemente al hablar sobre su forma de ver la paternidad. En una entrevista, aseguró que quiere que sus hijos viajen con él y que pretende educarlos mediante homeschooling, es decir, sin llevarlos al colegio hasta que "lo necesiten".
Ante estas palabras, Marta Pombo respondió con serenidad y sin querer meterse donde no le llaman: "Cada uno afronta la maternidad y la paternidad como quiere y como cree que debe". Aun así, dio su punto de vista: "Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a nuestros hijos, porque son personas inocentes, indefensas, que no saben lo que les da la vida. Es nuestra responsabilidad guiarles en ese camino".
