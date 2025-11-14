La felicitación pública de Mar Flores a su hijo, Carlo Costanzia: "Gracias por el mayor regalo que me has dado"

La relación de Mar Flores y su hijo, Carlo Costanzia, ha sido de lo más comentada durante los últimos meses. Y más, desde que la modelo publicó su libro de memorias, Mar en calma, en las que aborda su vida personal, experiencias difíciles y proceso de reinvención. Relatos donde narra la dura experiencia que vivió con su exmarido, Carlo Costanzia, y las difíciles situaciones que vivió por la guerra que mantuvieron durante años por la custodia de su hijo.

Carlo Costanzia atendiendo a la prensa | Europa Press

Declaraciones duras que han vuelto a poner la relación de madre e hijo en entredicho, ya que Carlo parece siempre haber estado más al lado de su padre que del de su madre.

Mar Flores y Carlo Costanzia | Gtres

Pero este jueves, y a pesar de que Mar siempre evitar hablar públicamente de sus hijos, ha sorprendido haciendo uso de sus redes sociales para dedicarle una bonita felicitación a su hijo por su cumpleaños.

Una galería de imágenes que ha acompañado de este sentido mensaje, donde además le agradece haberle dado el mayor regalo de todos: convertirse en abuela: "Hace 33 años di a luz al primer hombre de mi vida, quien desde siempre me llama Ma, y el que llegó para cambiarlo todo. Carlo, estoy muy orgullosa de ti: de quién eres, de lo que has construido y de todo lo que has conseguido con tu esfuerzo y tu corazón. Gracias por el mayor regalo que me has dado, convertirme en abuela. Te quiero infinito".