Andy asegura no estar "preocupado" ante una demanda de Lucas y confiesa si le da pena haber acabado así

Las polémicas sobre Andy y Lucas no cesan desde que ambos se despidieran de su público con su último concierto en Madrid hace unas semanas y Andy comenzara su carrera en solitario.

Lo que era un secreto a voces se ha confirmado recientemente tras el paso por televisión de Andy en programas como El Hormiguero, en el que habló sobre la mala relación que hay entre ellos y de una supuesta deuda económica que Lucas tendría con Andy.

Tras ello, Lucas se estaría planteando tomar acciones legales y exigir 150.000 euros a su excompañero por daños y perjuicios, según ha recogido Y ahora Sonsoles.

Andy y Lucas atienden a los medios antes de su último concierto juntos | Gtres

Sin embargo, ahora el artista en solitario no tiene miedo ante esta supuesta demanda. Tanto, que él mismo ha confesado ante las cámaras de Europa Press que "no estoy preocupado por eso".

Además, el cantante ha asegurado que "tengo muchas cosas importantes que celebrar para preocuparme por eso", aunque sí que ha confesado que le da pena haber acabado así con su excompañero: "Sí, un poquito sí, pero bueno. Así lo depara la vida, así ha sido".

Por último, feliz en esta nueva etapa tras haber lanzado su primer single en solitario, Andy ha explicado que está "bastante ilusionado" y que de momento "va muy bien todo".